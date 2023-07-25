دينا الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 12:58 مساءً - خطفت الفنانة المصرية دينا الشربيني الانظار بعد مشاركتها مقطع فيديو يرصد كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وأطلت دينا الشربيني بفستان أسود قصير يعلو ركبتيها وبدون أكمام، فيما تركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها. وشاركت “دينا” كواليس جلسة التصوير عبر خاصية “ستوري” بـ”إنستغرام”، وأرفقتها بجزء من أغنية “يا ليالي” التي أداها الفنان المصري أحمد سعد ومواطنته روبي.

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