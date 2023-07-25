فنون تشكيلية وموسيقى العربية .. ثقافة بني سويف يواصل باحتفالات ذكرى ثورة يوليو

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل ثقافة بني سويف تقديم احتفالاتها بذكرى ثورة يوليو المجيدة وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بالذكرى المجيدة.

معرض للفنون التشكيلية

قدم قصر ثقافة بني سويف الجديدة في شرق النيل احتفالية بمركز شباب شرق النيل تضمنت معرض للفنون التشكيلية إشراف عمرو أحمد ومحاضرة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو ثورة شعب غيرت التاريخ" لمحمد سعد متحدثا تحتفل مصر كل عام بذكرى الثورة، وهي تحمل لجيشها كل الحب والعرفان، وتواصل مسيرتها التنموية من أجل رفعة الوطن، حيث حققـت ثــورة يوليــو الكثيــر من المشـروعات الكبـرى والإنجـازات القوميــة وقادت مجالات التصنيع من منطلق أن الصناعة هي الطريق نحو تحقيق النهضة، كما تم تأميم قناة السويس، تنفيذ مشروع السد العالي كأحد أهم المشروعات القومية العملاقة فى تاريخ مصر الحديث ، بهدف توفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية واهتمت ثورة يوليو بالثقافة اهتماما بارزاً ، فتم إنشاء وزارة الثقافة والإرشاد القومى عام ١٩٥٨ والتى حرصت على الاهتمام بميادين التأليف والترجمة والنشر ، ونشر دور الثقافة والمكتبات العامة.

أعقب الندوة عرض لفرقة الفنون الشعبية أطفال وآخر لفرقة الموسيقى العربية قدمت باقة من أشهر الأغاني الوطنية والتراثية المتنوعة إشراف علاء الدين محمد.

جاء ذلك ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الأستاذة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة.