سر خلاف فطين سعيد والمطربة بوسي بعد رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا المنتج فطين سعيد طليق المطربة الشعيبة بوسي، وكشف المطرب الشعبي حمزة الصغيرعن وفاة صديقه، وكتب حمزة الصغير عبر صفحته الشخصية عبر فيسبوك: "لاحول ولاقوة الا بالله، الله يرحمك يا فطين. ويغفرلك".

وأضاف: "فطين مكنش صديق مقرب بس، فطين ده اتظلم من ناس كتير حواليه، وكانوا من أقرب الناس ليه، وكان فاتحلهم بيته، وطبعا اللي ظلموه اكيد عارفين نفسيهم، وهو دلوقتي في دار الحق وخصيم ليكم ليوم الدين، ارجو الدعاء له وقراءة الفاتحه، خبر صادم بصراحة".

وأكدت الراقصة الاستعراضية صافيناز، خبر وفاة المنتج ومدير أعمالها فطين سعيد - طليق المطربة بوسي - حيث نشرت صورة لهما، وعلقت قائلة: "ربنا يرحمه.. أجدع شخص شوفته في حياتي".

المنتج فطين سعيد والراقصة صافيناز

سر الخلافات بين بوسي وطلقيها فطين

انتشرت الفترة الماضية خلافات عديدة بين المطربة بوسي وطليقها ومدير أعمالها السابق فطين سعيد، ووصلت تلك الخلافات للقضاء، وقد صدر حكم ضد بوسي بالحبس 9 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وقيدت القضيتين برقم 21034 سنة 2015، ورقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.

ويرجع سبب القضايا بينهما، إلى رفضها منحه نسبة من أرباحها نتيجة عمله معها، وحصل نتيجة ذلك على أحكام قضائية ضدها بسبب تحريرها لعدد من الشيكات دون ‏رصيد منذ سنوات، فضلًا عن إخلالها باتفاقات مبرمة بينهما.

وفجر المنتج فطين سعيد، مفاجاة صادمة عن سبب طلاقهما، ملمحًا إلى خيانتها له مع الفنان كريم عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الملقب بالساحر.

وقال المنتج فطين : "أول الاختلافات التي كانت بيني وبين بوسي كانت أثناء تصوير فيلم "عمر وسلوي"، ويروي قصة حب من المفترض أنها ما بينها وبين كريم محمود عبد العزيز".

وأضاف طليق بوسي: "طبعًا كريم محمود عبد العزيز كان بيشوف شغله وبيحاول ميخلهاش تتكسف من الكاميرا، هي بقي بدأت تتوهم حاجات تانية".

المنتج فطين سعيد والمطربة بوسي

تعليق بوسي على اتهامات فطين

علقت المطربة بوسي على اتهامات طلقيها المنتج فطين سعيد في أحد البرامج قائلة: "طليقي بيقول صرفت عليها، جيبوا صوري زمان وشوفوا منظري، ده مش منظر واحدة مصروف عليها الأرقام اللي بيقولها، أنا كنت ست وراجل البيت وصرفت وعملت كل حاجة، حتى الأغاني من فلوسي، لكن كان كاتب التنازلات باسمه ويقول من إنتاجي".

وأضافت بوسي خلال حديثها:"هوكان مدير أعمال زوجته الأولى أم بنته، وكانت ست شغّالة في المجال واعتزلت ولبست نقاب، وكان مدير أعمالي قبل ما نتجوز، وإتجوزنا في أول شغلنا مع بعض، وكمدير أعمالي كان المفروض ياخد نسبة، لكن كان بياخد الفلوس اللي المفروض أنا آخدها ويدّيني النسبة".