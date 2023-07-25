فضل شاكر يجتاز المليون مشاهدة بأغنية "بغيب بمزاجي"

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الفنان فضل شاكر بأغنيته الجديدة “بغيب بمزاجي”، أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة، خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية بغيب بمزاجي فضل شاكر 2023

كلمات ايهاب عبد العظيم لحن عمرو الشاذلي توزيع وميكس وماستر عمرو الخضرى.

وتقول كلمات الأغنية بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا بالهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش حتغلبوه بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا من الهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش هتغلبوه الديب أنا ديب بحضر و بجيب اجيب جول و ألغيك .. ما شوطتي بتصيب أنا فوق أنا فوق عافية أو ذوق اتعلم مني لو جابك الشوق بغيب أغيب بمزاجي و لما بحب اجي باجي باجي فوق راسي أنا تاجي مكاني هنا محفوظ صعب اوي تنساني حتى لو جيه مكاني زيي مش هييجي تاني فأي ملعب بفوز بغيب أغيب بمزاجي و لما احب اجي باجي باقي فوق راسي تاجي مكاني هنا محفوظ صعب اوي تنساني حتى لو جيه مكاني زيي مش حييجي تاني فأي ملعب بفوز الديب أنا ديب بحضر و بجيب اجيب جول و ألغيك .. ما شوطتي بتصيب أنا فوق أنا فوق عافية أو ذوق اتعلم مني لو جابك الشوق.



أغنية فضل شاكر ولدنه

كان قد طرح فضل شاكر حديثًا أغنية ولدنه، التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني ولدنة .. ولا عم بتسايرني؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني لا ما تغويني لا ما ترضيني بكرا بتنسيني و حبك بكسرني ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني اتركني ما تهوى أنيني أحلف لي .. بحلف لك يميني تبقى عنوان لسنيني .. نغمة ع شفاف الزمان عمري من قبلك ثواني ليلي بوجودك أغاني أعطيني من حبك معاني أعطيني تعيش بأمان ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني خدني وصلك حناني خدني قدملك مكاني أعطيني أسباب لكياني فيني أعطيك القرار ليلي مشغول بوعودك عمري مرتاح بوجودك عيوني يا غالي شهودك اغمرني ت ابقى عنار ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني.