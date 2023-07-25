«مطرح مطروح».. فيلم لايت كوميدى يعيد الجمهور لفترة الأربعينيات

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فيلم «مطرح مطروح»، تحقيق إيراداته بدور العرض السينمائية، وذلك بعد إطلاق عرضه يوم الأربعاء الماضى، ضمن أفلام صيف 2023، وتخطت إيرادات الفيلم منذ عرضه المليون الأول، فى منافسة مع أفلام العيد.

تدور أحداث فيلم مطرح مطروح فى إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات فى مصر، حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء الحرب، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وجنود القوات الأجنبية.

ويضم الفيلم فى بطولته مجموعة من النجوم منهم: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامى مغاورى، كريم عفيفى، محمد السعدنى، وأيضاً النجم العالمى سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

بطل العمل الفنان القدير محمود حميدة، عبر عن سعادته بردود الفعل عن الفيلم، قائلًا إن العمل لايت كوميدى، والجميل أنه تم تصويره فى صحارى مصر وهذه تجربه مختلفة.

وعن مشاركة فريق العمل قال، كل صناع وأبطال العمل بذلوا مجهودًا كبيرًا فى تصويرهذا العمل، قائلًا الكاستنج كان مميزًا جدًا، وكريم عفيفى من الفنانين المتميزين الذين أحبهم على المستوى الشخصى وليلى حفيدتى، وكانت ساعات العمل طويلة، والعُمال تعبوا جدًا خلال الفيلم، الجميع كان يعانى بسبب تغيرات الجو الصعبة، لأننا صورنا معظم المشاهد فى الصيف وأصبت خلال التصوير بضربة شمس، نظراً لارتفاع درجات الحرارة وقتها.

محمود حميدة

واستكمل حميدة عن صعوبات تصوير فيلم مطرح مطروح: «الفيلم صورنا فيه مدة طويلة، صورنا فى الشتا فى جو سقيع، وصورنا جزءًا فى الصيف، وكان التصوير مرهقًا للغاية، لكن الفيلم «دمه خفيف» وهذا ما شجعنا لتقديم عمل متكامل.

واختتم حميدة سعيد أن الفيلم نال إعجاب الجمهور وأتمنى أن يحقق النجاح المرجو بعد كل هذا المجهود الذى بذله الجميع: «كلنا نأمل أن يكون العمل على المستوى، وأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور».

وأضاف أن مشاركة الفنانة شيماء سيف كانت سببا رئيسيا فى مشاركته فى العمل – بسبب خفة دمها- وشدد محمود حميدة أنه فى حال عدم تواجد أو مشاركة شيماء سيف التى لعبت دور زوجته خلال أحداث العمل، كان سيرفض المشاركة.. «لو منتج الفيلم استعان بشخصية أخرى غير شيماء سيف كنت سأرفض المشاركة فى هذا العمل».

أما عن الأزمة التى أحدثها القائمون على العمل عندما قرروا فجأة دون معرفة السبب الحقيقى، إلى استبدال الفنان بيومى فؤاد بالفنان محمود حميدة، أكد حميدة أنا لم أكن أعلم أى تفاصيل سواء من بعيد أو قريب عن هذه الأزمة، وفى حال معرفتى بها كنت سأتخذ قراراً بعدم المشاركة.

يجسد الفنان كريم عفيفى ضمن أحداث الفيلم شخصية الأخ الأصغر للفنان محمود حميدة، ويحدث عدد من المواقف تقلب مجرى أحداث العمل، عن مشاركته فى الفيلم وردود الفعل علق كريم قائلًا، الفيلم يحمل قصة كوميدية مختلفة، تطلبت جهودًا ضخمة من فريق العمل كله، لخروجها على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميز، متابعًا: «تعبت فى الفيلم ده جدًا، وبعتبره من أقرب الأعمال إلى قلبى».

وأضاف اختيارى لتجسيد شخصية شقيق الفنان محمود حميدة كان مفاجأة لأن الشخصية دمها خفيف، وطبيعية ولكنها مختلفة تمامًا عن كل الأدوار التى قدمتها من قبل.

وأعرب كريم عفيفى، عن سعادته بالتعاون مع شيماء سيف، إذ أن الكواليس شهدت أجواءً جيدة أقرب إلى العائلة، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور.

عبر الفنان محمد السعدنى عن سعادته بعودته إلى السينما من خلال الفيلم قائلًا: تجربة الفيلم مختلف تمامًا، وبذلنا فيه جهدًا كبيرًا، وتجرى أحداثه حول حقبة زمنية لم نتحدث عنها كثيرًا، وسعيد بهذا الدور الكوميدى، واشتقت للأعمال السينمائية التى كانت قليلة فى الفترة الأخيرة، وسعيد أن الفيلم نال إعجاب الجمهور.

ليلى احمد

وأضاف السعدنى معظم مشاهدى كانت مع الفنان محمود حميدة، وهذا هو التعاون الثالث الذى يجمعنى به، بعد فيلمى ملك وكتابة وآسف على الازعاج،وهذا أسعدنى لأننى اتعلم منه فى كل مشهد أشاركه فيه.

أما عن الصعوبات التى واجهها فى العمل فقال: «لا توجد صعوبات فى العمل، ولكن الصعوبة بالنسبة لى أن أتخلى عن الدقن والشنب رفيع، فى نفس ذات الوقت كنت متعاقدًا على عمل آخر ومتطلب أن أظهر بالدقن والشنب طبيعى، اضطررت أن انتهى من تصوير دورى فى الفيلم، لتصوير العمل الآخر».

ووصف المخرج وائل إحسان تجربة الفيلم «بالتحدى» قائلاً: «إن فيلم «مطرح مطروح» مثل له تحدياً كبيراً، لأنه يصعب على أى مخرج أن يقوم بتصوير مشاهد العمل كله فى مكان واحد، مثل فيلم «ساعة ونصف» الذى تم تصوير كافة مشاهده فى مكان واحد داخل «قطار»، فمثل نوعية هذه الأعمال تمثل تحدياً ضخماً».

أما عن مشكلة استبدال أو تغيير بطل الفيلم الفنان بيومى فؤاد بالفنان محمود حميدة، علق احسان، عندما عُرض عليه فكرة وورق الفيلم تم عرضه عليه بوجود اسم الفنان محمود حميدة، عقب ذلك بدأ تصوير الفيلم بالفعل، ثم التقى بالفنان بيومى فؤاد الذى أعرب عن استيائه له بسبب ما حدث من تغيير مفاجئ أبعده من المشاركة فى العمل، لافتاً أن تغيير بطل الفيلم جعله يحدث تطويراً كبيراً فى فكرته الرئيسية، حتى تتناسب مع أبطاله المشاركين، متمنياً أن ينال التغيير الذى قام به على إعجاب الناس».