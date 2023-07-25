القصة الكاملة لتعرض فيفي عبده للسحر والمرض

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت الفنانة فيفي عبده إلى أزمة صحية خضعت بسببها إلي عملية جراحية منذ فترة، أشارت فيفي إلى أنها محسودة وأن أحد الأشخاص صنع لها أحد الأعمال الخاصة بالدجل والشعوذة.

التفاصيل الكاملة لـ أزمة فيفي عبده الصحية

كشفت فيفي عبده عن تفاصيل الأزمة الصحية قائلة:" بدأت الأزمة عندما تعرضت لـ وعكة صحية عادية ولكن عندما بحثوا على عروق في إيدي مفيش ولما عملولي فحص اكتشفوا أن القلب فيه رفة، روحت لدكتور قلب وخدت بنج وعملولي منظار عشان يطمنوا على القلب ولما اطمنوا كانوا مجهزين اوضة العمليات بتاعه العمود الفقري، ولما سافرت عشان اتكرم فوجئت وأنا بحط رجلي على السلم لقيت رجلي تقيلة ودي كانت مفاجأة بالنسبة لياش قدام الناس ومكنتش قادرة أطلع عشان اتكرم”.

وتابعت قائلة خلال فيديو نشرته عبد حسابها الشخصي “وأنا داخله أعمل العملية قلت لربنا لو قمت كويسة لازم أروح حتى على كرسي، فجأة لقيت الغضروف قفل على العصب وما بقاش العصب يتحرك ورجلي بقيت تقيلة، وربنا يتم شفائي لأن الصحة التاج ولو مال الدنيا معاك لو مفيش صحة يبقى أنت مش معاك حاجة.

واستكملت فيفي حدثها قائلة “أكيد مليون في المية معمول ليا ما أتحركش من السرير ولو أعرف مين عامل ليا العمل أقول له أبوس رجلك فكه ليا حرام عليك أفضل في السرير أقوم من حاجة ألقي حاجة حرام”.

فيفي عبده

فيفي عبده تتعرض للحسد والسحر

وكشفت فيفي عبده عن تعرضها للحسد قائلة “لأول مرة بقول لجمهوري ارحموني الناس كلها بتحبني، لكن أنا ممكن أحسد نفسي والحسد موجودة ولكن زاد عن حده معايا، ومش عاوزة أضعف وأقول لهم أني محسودة لأني مش عاوز العطف وأنا دايما واقفة زي الأسد برقص ومبسوطة وبسمع المزيكا، ومش عاوزة اكئب الناس لأن الناس دي بتصحى من النوم تشوف صفحتي ويشوفوا عاملة إيه”.

وانهت حديثها قائلة “الغضروف قفل على العصب وما بقاش العصب يتحرك ورجلي بقيت تقيلة، وربنا يتم شفائي لأن الصحة تاج ولو مال الدنيا معاك لو مفيش صحة يبقى أنت مش معاك حاجة".

فيفي عبده

بسبب أزمة مالية .. منتج يؤذي فيفي عبده بالسحروالمرض

قال المنتج أحمد الزواوي، أنه المتسبب في متاعب الفنانة فيفي عبده الأخيرة، وذلك عقب لجوئه للسحر، مشيرًا إلي أن السبب هو عدم حصوله على مبلغ مالي كبير منها.

واستكمل المنتج أحمد الزواوي حديثه خلال مدخلة هاتفية مع الأعلامية بسمة وهبة في برنامجها 90 دقيقة :" أن خلافه مع فيفي عبده يعود إلى عام 2017، حيث وقعت معه على بطولة فيلم مقابل 400 ألف جنيه، واستلمت عربون قدره 60 ألف، وبعد اتمام التعاقد مع باقي الأبطال وتحديد موعد للتصوير، تفاجئ بهروب فيفي عبده، وامتناعها عن التصوير.

المنتج أحمد الزواوي

وأضاف أحمد الزواوي، أنه تقدم بشكوى ضد فيفي عبده، في نقابة المهن التمثيلية، لكن دون جدوى، وفشلت كافة المساعي الرسمية والودية للحل.

وتابع الزواوي:"والله العظيم أنا سبب اللي فيفي عبده فيه، ولا أخشى في الله لومة لائم، ولا أخاف من حد نهائي لا بشر ولا غير بشر، إلا ربنا فقط، ربنا قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وأنا طلبت حقي بالقانون والأصول، وبعدها آذيتها زي ما آذتني، ولو طولتها هموتها'.

واستكمل الزواوي حديثه، وقال: 'لو افترضنا أن النص مليون جنيه بتوعي في 2017 كانوا كل ما أملك وتحويشة العمر، يبقى مش ضيعت مستقبلي، في ناس بتقتل وأنا مقتلتش، أنا بتعامل بالقانون الآلهي الجزاء من جنس العمل، وعجزتها زي ما عجزتني".