دنيا بطمة غاضبة وتهاجم “صحافة المستوي تحت الصفر” بسبب هذا الخبر!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 05:56 مساءً - هاجمت الفنانة المغربية دنيا بطمة بعص الصحافيين دون ان تسميهم وذلك بعد تداول اخبار عنها تزامنا مع إلغاء حفلها الفنّي في مهرجان “تيفلت” والذي اثار جدلاً واسعاً باختفائها المفاجئ.

ووصفت دنيا بطمة ناشري هذه الاخبار بـ “صحافة المستوى تحت الصفر” وذلك عبر بوست نشرته عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام.

يأتي ذلك بعد ان كتبت دنيا بطمة عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام “حبايبي، سأغيب عنكم فترة. أحتاج للراحة قليلاً”، مُعلنةً اعتزالها المؤقت لمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لافتاً أن البعض قد تداول معلومات غير مؤكدة مفادها ان النجمة المغربية قد تعرّضت للضرب وتحطيم الأسنان، بينما أدرج آخرون هذه الأخبار ضمن خانة الشائعات.