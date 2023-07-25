كيم كاردشيان تتصدر الترند السعودي بعد حضورها مباراة النصر وباريس سان جيرمان.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 05:56 مساءً - تصدرت جمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” الترند السعودي بعد حضورها مباراة نادي النصر الودية ضد نادي باريس سان جيرمان في اليابان.

كما تداول الناشطون مقطع فيديو لصانع المحتوى الشهير “سبيد” ونجمة تلفاز الواقع “كيم كارداشيان” أثناء المباراة حيث تواجدت الأخيرة بصحبة ابنيها على المدرجات.

سبيد توجه للقاء كارداشيان وطفليها وقد أبدى دهشته من عدم ارتدائهما قمصان النصر الخاصة بنجمه كريستيانو رونالدو وظهورهما بدلًا عن ذلك بقمصان باريس سان جيرمان، وقد حاول “عاشق رونالدو” إقناعهما بارتداء قمصان النصر.

بعدها سأل سبيد ابن كارداشيان عن الأفضل بين ليونيل ميسي ورونالدو، فأجاب “رونالدو”، لتتدخل والدته وتطلب منه اختيار اللاعبين معًا وعدم تفضيل أي منهما على الآخر.

سبيد انتقل إلى الوالدة وسألها عن الأفضل بين النجمين فأجابت “كلاهما” وهو ما أغضبه، وقد حاول إقناعها باختيار رونالدو دون أن ينجح في ذلك.

يُشار إلى أن كارداشيان وسبيد تواجدا في ملعب “DRV PNK” في فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي لمتابعة مباراة ميسي الأولى مع فريقه الجديد إنتر ميامي.