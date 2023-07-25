كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 05:56 مساءً - تصدرت جمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” الترند السعودي بعد حضورها مباراة نادي النصر الودية ضد نادي باريس سان جيرمان في اليابان.
كما تداول الناشطون مقطع فيديو لصانع المحتوى الشهير “سبيد” ونجمة تلفاز الواقع “كيم كارداشيان” أثناء المباراة حيث تواجدت الأخيرة بصحبة ابنيها على المدرجات.
سبيد توجه للقاء كارداشيان وطفليها وقد أبدى دهشته من عدم ارتدائهما قمصان النصر الخاصة بنجمه كريستيانو رونالدو وظهورهما بدلًا عن ذلك بقمصان باريس سان جيرمان، وقد حاول “عاشق رونالدو” إقناعهما بارتداء قمصان النصر.
بعدها سأل سبيد ابن كارداشيان عن الأفضل بين ليونيل ميسي ورونالدو، فأجاب “رونالدو”، لتتدخل والدته وتطلب منه اختيار اللاعبين معًا وعدم تفضيل أي منهما على الآخر.
سبيد انتقل إلى الوالدة وسألها عن الأفضل بين النجمين فأجابت “كلاهما” وهو ما أغضبه، وقد حاول إقناعها باختيار رونالدو دون أن ينجح في ذلك.
يُشار إلى أن كارداشيان وسبيد تواجدا في ملعب “DRV PNK” في فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي لمتابعة مباراة ميسي الأولى مع فريقه الجديد إنتر ميامي.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كاردشيان تتصدر الترند السعودي بعد حضورها مباراة النصر وباريس سان جيرمان.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.