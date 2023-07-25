شكرا لقرائتكم خبر عن 44 عاما على مسلسل" أبنائى الأعزاء شكرا"..أهم المسلسلات عن دور الأب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمراليوم الثلاثاء، 44 عاما على مسلسل " أبنائى الأعزاء شكرا" الذى عرض في 25 يوليو 1979، ومن أهم المسلسلات التى تناولت دور وأهمية الأب وحبه للأسرة، وحقق هذا المسلسل نجاحا كبيرا جدا ، وكان من المسلسلات التى علقت فى أذهان الجمهور والاهتمام الشديد بمتابعتها، حيث قدم المؤلف عصام الجمبلاطى والمخرج محمد فاضل دراما اجتماعية تحمل المواقف الانسانية ومعانى الحب والوفاء بين الأب والأبناء.

ويعتبر من المسلسلات التى تناولت أهم المشاكل والقضايا، وإهمال الأبناء فى حق الوالدين وانشغالهم فى تحقيق النجاح والمال ونسيان دورهم وحق رعايتهم واهتمامهم بالأب وأهمية الترابط الاسرى.

مسلسل "أبنائى الأعزاء.. شكرا" كان يجمع الكثير من الأبطال وعلى رأسهم الفنان القدير عبد المنعم مدبولى الشهير "بابا عبده" والفنان يحيى الفخرانى وصلاح السعدنى وفاروق الفشاوى والفنانة آثار الحكيم والفنانة فردوس عبد الحميد

تدور أحداث المسلسل حول بعض القضايا الاجتماعية، وتتناول القصة جحود الأبناء على الآباء متمثلة فى شخصية عبد الحميد الأب، والذى لديه ثلاثة أبناء وبنت، وتختلف طريقة معاملة كل منهم للأب فى إطار اجتماعى كوميدى.

"بابا عبده" من أشهر الأدوار للفنان العظيم عبد المنعم مدبولى،و كان يتمتع بقدر كبير من الحكمة والحنان، وقدم للجمهور شخصية الأب الذي جاوز الستين وكان يعمل بكل جهد واخلاص ليكمل تعليم ابنائه وحصولهم على مستقبل افضل كما شارك الفنان صلاح السعدنى وقدم شخصية الابن الأوسط "عاطف" وكان متزوج ولديه ابن، والفنان فاروق الفيشاوى شخصيه "ماجد" الابن الاصغر، وأخيرًا "عفاف" الابنة الصغرى المتعلقة بوالدها والتى وقدمتها الفنانة آثار الحكيم.