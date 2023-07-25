"بيت الروبي" يقترب من مليون جنيه آخر ليلة عرض بالسينمات

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنان كريم محمود عبدالعزيز فى دخول قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وحقق الفيلم اجمالي إيرادات بلغت 104 ملايين و813 ألفًا و400 جنيه، بينما حقق أمس إيرادات 919 ألف جنيه.

وأطاح فيلم “بيت الروبي”، الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز، بفيلم “الفيل الأزرق 2”، الذي قام ببطولته كريم عبد العزيز أيضًا.

وكان فيلم “الفيل الأزرق 2" قد عُرض في يوليو من عام 2019، وحقق في السينمات إيرادات بلغت 103 ملايين و633 ألف جنيه، وظل على قمة قائمة الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حتى عُرض فيلم “كيرة والجن” العام الماضي وأطاح به من المركز الأول بعد تحقيقه إيرادات بلغت حوالي 120 مليون جنيه.

كان أبدى المخرج بيتر ميمي، سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي”، الذي يعرض حاليًا فى السينمات، إذ كتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلًا: “إيرادات فيلم بيت الروبي أمس فقط تخطت الـ 10 ملايين جنيه.. ده رقم أول مرة يحصل فى السينما.. الحمد لله أن الفيلم لمس الناس..الحمد لله”.

أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي”، الذي نافس فى موسم عيد الأضحي بجميع دور العرض السينمائية.

أكد كريم محمود عبدالعزيز فى تصريحات تليفزيونية: "كنت قاعد مع المخرج بيتر ميمي وقالي فيه فيلم مع كريم عبدالعزيز فقولتله خلاص موافق عشان عارف الفيلم أكيد هيبقى حلو وأستاذ كريم عبدالعزيز بيحاول دايمًا ينتقي أفلامه وتكون محترمة وحلوة وتكون صالحة لكل الناس، وعائلية ودي حاجة كويسة وأكيد هيبقى فيلم حلو، وطبعًا أكيد بيتر بيعمل أفلام حلوة".

وأضاف: "كريم عبدالعزيز قمة في الاحترام والاحتراف وكل حاجة، والعلاقة بسيطة وسهلة وحلوة وسلسلة، وفيلم معمول على الرايق، والمنافسة مبشوفهاش، ومفيش منافسة بين حد وحد، لأن كل واحد له تفاصيل وجمهوره".

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أحداث فيلم بيت الروبي:

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث الكثير من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

بيت الروبي

أبطال فيلم بيت الروبي:

يذكر أن “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبدالرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

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بيت الروبي

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز:

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار.

والفيلم إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.