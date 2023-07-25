فن ومشاهير

المسرح الحديث يشارك بأكثر من عرض في مسابقة القومي للمسرح

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث أن الفرقة سوف تشارك في المسابقة الرسمية  للمهرجان القومي للمسرح المصري  في دورته السادسة عشر “دورة الفنان عادل إمام”، بعرضين وهما " خطة كيوبيد " و " سيب نفسك " وذلك بعد أن تم إختيارهما من لجنة إختيار العروض ،  وهما يعرضان حاليا في  المسرح الحديث .
 

 

 مواعيد العروض داخل المهرجان 

 يتم عرض مونودراما  ( سيب نفسك) يومي ١ ، ٢ أغسطس ، في السادسة مساءً  علي قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

 

كما تعرض مسرحية ( خطة كيوبيد) ١٠ ، ١١ أغسطس في الثامنة مساءً علي قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي  "خطة كيوبيد " يعتبر باكورة إنتاج قاعة يوسف إدريس بعد إعادة إفتتاحها في سبتمبر ٢٠٢٢ ، وقد لاقي العرض نجاحا كبيرا  علي المستوي النقدي والجماهيري أتاح إستمراره  لعدة مواسم متتالية ، وترتب علي الإقبال الجماهيري الكبير نقل العرض من قاعة يوسف إدريس ليُعرص علي المسرح الكبير بمسرح السلام . 
 

"خطة كيوبيد" بطولة عبد المنعم رياض ، نوال سمير ، كريم الحسيني ، أمنية حسن ، ديكور أحمد أمين ، إخراج أحمد فؤاد

 

وعرض المونودراما الغنائية الإستعراضية " سيب نفسك "  والتي تعرض حاليا بنجاح كبير علي قاعة يوسف إدريس، للفنانة فاطمة محمد علي ، موسيقي وألحان حاتم عزت ، ديكور أحمد أمين ،  دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت . 
 

كما يستضيف المسرح الحديث أربعة عروض مسرحية من عروض المهرجان وهي : ( بوسطة ) إخراج أ .خالد جلال، ويعرض يومي ٣٠ ، ٣١ يوليو في الثامنة مساءً، ( شيزوفرينيا ) إخراج أ . شادي نادر، ويعرض يومي ٢ ، ٣ أغسطس في الثامنة مساءً، ( القمر لو غاب ) إخراج   أ . حسين العشماوي ، ويعرض يومي ٥ ،٦ أغسطس في السادسة مساءً، ( أوليفر ) إخراج  أ .حازم أحمد 
ويعرض يومي ٨ ، ٩ أغسطس في الثامنة مساءً .

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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