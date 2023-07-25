"شردي" ضيف معرض بورسعيد للكتاب الجمعة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف معرض بورسعيد السادس للكتاب، الكاتب والإعلامي محمد مصطفى شردي في ندوة ثقافية كبرى، بعنوان "بورسعيد.. ذكريات مواطن مصري" والتي تأتي ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية المفتوحة التي ينظمها المعرض مع كبار الشخصيات العامة.

يدير الندوة، الكاتب الصحفي الكبير أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، وبحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبمشاركة لفيف من أبناء مدينة بورسعيد الباسلة ونخبتها الثقافية والسياسية والإعلامية، وذلك في لقاء مفتوح، ولمدة ساعتين.

يستعرض "شردي" خلال الندوة سجل ذكرياته مع مدينة بورسعيد منذ مرحلة الشباب، ودور المدينة الباسلة وتاريخها الوطني في تشكيل وجدانه ومقومات شخصيته وثقافته الخاصة، كما يتحدث أيضا عن الهوية الثقافية لمدينة بورسعيد وتراثها الشعبي الفريد، وتواصله الدائم مع مختلف ما يشغلها على جميع الأصعدة.

من جانبه أعرب "شردي" عن سعادته الكبيرة بالمشاركة ضيفًا على معرض بورسعيد السادس للكتاب، مشيدًا بحرص المعرض على استضافة مختلف أبناء مدينة بورسعيد، للحديث عن تجاربهم العملية والحياتية المختلفة، بما يزيد من التواصل بين أبناء المجتمع البورسعيدي، ويعزز انتمائهم لمدينتهم الباسلة وشخصيتها الفريدة وطابعها الثقافي والمجتمعي المميز.

جدير بالذكر ان الكاتب والإعلامي محمد مصطفي شردي ينتمي لعائلة بورسعيدية عريقة فهو ابن الكاتب الصحفي الكبير والسياسي البارز مصطفي شردي، احد اعلام الصحافة المصرية، أول رئيس تحرير لجريدة الخليج 365، ومؤسس جريدة الاتحاد أول جريدة يومية في دولة الإمارات العربية.

وشغل محمد مصطفي شردي عدد من المناصب السياسية والصحفية الكبيرة حيث مثل محافظة بورسعيد تحت قبة البرلمان كنائب في مجلس الشعب عن دائر المناخ -بورسعيد، بالإضافة لعضويته للبرلمان الأوروبي، كما شغل أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة والتحرير الأسبق لجريدة الخليج 365 ، فضلا عن رحلة طويلة من العمل الإعلامي المميز في اكبر القنوات الفضائية.