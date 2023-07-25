بعد تحقيق "طب اهو" 3 مليون مشاهدة.. لطيفة في جولة بالعلمين الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل اللواء شريف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للادارة والاستثمار، النجمة لطيفة بمدينة العلمين الجديدة، في حضور الفنان هاني رمزي والإعلامية بوسي شلبي، واصطحبهم محمد عمر رئيس إحدى فنادق العلمين الجديدة في جولة بالمدينة العالمية.

لطيفة فى جولة بالعلمين

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، تشرفت بلقاء اللواء شريف صلاح الدين، وسعدت بالجولة التي قمنا بها في مدينة العلمين الجديدة، وأضافت: حقيقي انبهرت بالإنجازات العظيمة في المدينة الجديدة التي أنشئت على أعلى مستوى، وهو أمر ليس بجديد على مصر، وهي مدينة يتشرف بها كل مصري وكل عربي".

لطيفة فى جولة بالعلمين

أردفت لطيفة: "لقد زرت عدد كبير من دول العالم، ولكني في العلمين الجديدة شعرت بالانبهار ولم احد مكان في العالم بهذا الجمال الطبيعي والرقي"، وأضافت: "حقيقي يجب أن يفخر كل مصري وعربي ايضا بهذه الإنشاءات العالمية التي تساهم في تطوير مجالات السياحة والاستثمار".

لطيفة

الجدير بالذكر، أن لطيفة طرحت مؤخرا كليب "طب اهو" والذي اقترب من تحقيق 3 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب في مدة 5 أيام فقط، وتواصل الأغنية حصد المشاهدات وتحقيق النجاح، كما تستعد لطيفة لطرح كليب جديد خلال الأيام القليلة القادمة، وقبل سفرها إلى تونس لإحياء حفلها بمهرجان قرطاج يوم 13 أغسطس المقبل.

لطيفة

وكانت حرصت المطربة التونسية لطيفة على الترويج لحفلها المقبل المقرر إنطلاقها فى شهر أغسطس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي لعام 2023 المُقام بمدينة قرطاج الساحلية في ضواحي تونس العاصمة.

وكتبت لطيفة عبر حسابها الشخصي بـ إنستجرام: الى كل جمهوري اللي حبه يسري في دمي ولاد بلادي #تونس الخضراء انا فرحانة برشا اني بش نكون معاكم في الإحتفال بعيد المرأة التونسية وانا شرف ليا اني انا اكون في هذا الإحتفال لأني أمرأه تونسية تعلمت وكبرت بفضل المرأة التونسية وأولهم أمي وثانيهم بلادي.. فرحانة برشا ومتشوقة چدا اني انا نشوفكم ونقضو سهرة حلوة مع بعضنا..

وتابعت : انا في حيرة من أمري عارفين علاش ؟ لأني انا لو عليا أغني كل الأغاني اللي غنيتها من اول مابديت أغني.. فا إختاروا معايا الاغاني اللي حابين تسمعوها واللي بش يحضر الحفلة يقوللي شنو يجب يسمع.. نحبكم برشا ولقائنا في مسرح #قرطاچ العظيم يوم ١٣ أغسطس شكرا لكل القائمين على هذا الإحتفال.. شكرا للسيدة وزيرة الثقافة والسيدة وزيرة المرأه وشكرا لبلادي لأن هذا وسام على صدري اني انا اكون موجودة في الإحتفال بعيد المرأة التونسية.

وكان تصدر اسم الفنانة لطيفة، مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلولها ضيفة في برنامج معكم منى الشاذلي، الذي يعرض عبر قناة cbc، وكشفت المطربة التونسية أسرار لأول مرة وعن بداية مشوارها الفني، ولكن الأمر الذي أثار تفاعل الجمهور هو ظهورها ببدلة ظهرت بها قبل 30 عامًا في فيديو كليب "بحب في غرامك".

لطيفة

بدلة لطيفة في مزاد علني

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تويتر هشتاج يحمل عنوان "مزاد بدلة لطيفة"، وطلبت الجماهير من الفنانة بعمل مزاد لشراء البدلة التي ارتدتها في الكليب، نظرًا للألوان الكثيرة والمبهجة الموجودة في البدلة، والشكلها الذي لم يتغير على الرغم من مرور 30 عامًا.

لطيفة

تفاعل رواد تويتر مع الفكرة وأخذوا يتداولون الهشتاج على مدار واسع وجاءت التعليقات كالأتي، " انشاءالله ننام ونصحى نلاقى الاصفار زادت والله بدلة باحب فى غرامك تستاهل موش فكره حلوه ان سعرها يروح لجمعيه خيريه"، " لا يا حبيبي انا حطيت 50000 دولار ولسا الي حيزود حنطلع معاه دي بدلة ما فيش زيها في العالم كلو".

بدأ سعر البدلة في المزاد بـ 5 آلاف دولار، إلا أن وصلت إلى 200 ألف دولار إل بما يعادل بالمصري 6 ملايين و525 ألف جنيه.

لطيفة

رد فعل صادم من الفنانة التونسية

تفاعلت الفنانة التونسية لطيفة مع الفكرة، وقامت بنشر المزاد عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، ودونت هشتاج "طب اهو"، ليشارك جمهورها بكثافة، إذ قررت أن تتبرع بالمبلغ للأعمال الإنساني ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، إذ كتبت عبر صفحتها على تويتر: "تفتكروا ‎مزاد بدلة لطيفه بكره يوصل لكام؟، "‎طب اهو"، الليله وصل 200000 يارب بكره يكبر ونقدر نساعد به الجمعيه الخيريه اللي فى بالى".

لطيفة

لطيفة 2023 آخر أعمال النجمة التونسية

تعيش النجمة لطيفة حالة من الانتعاشه الفنية، حيث نشرت مؤخرا صورة من كواليس تصوير أحدث كليبتها، والذي تستعد لطرحه خلال أيام قليلة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما ستطرح ألبومها الجديد "لطيفة 2023" كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 أغسطس بمهرجان قرطاج.