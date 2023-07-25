شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو في سانت تروبيز مع عارضة الأزياء نيلام جيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وهو يستمتع بوقته في سانت تروبيز بفرنسا وذلك بصحبة عارضة الأزياء نيلام جيل، وذلك من جديد بعدما ظهرت شائعات حولهما بعدما اصطحبها مع صديقه توبي ماجواير في رحلة قبل أيام.



ليوناردو دي كابريو



عارضة الأزياء نيلام جيل

وكان استضاف ليوناردو دي كابريو عارضة الأزياء البريطانية نيلام جيل وأصدقاءها على متن يخته الضخم البالغ 150 مليون دولار أثناء قضاء إجازتهم في إيطاليا، وهو ما دفع التقارير العالمية للتخمين حول علاقة الثنائى، فأشارت عدة تقارير إلى أن نجم هوليود يرتبط بقصة حب جديدة مع العارضة الفاتنة، في حين رأى آخرين أن الأمر لا يتعدي صداقة بين الثنائى مثلما حصل مع نزهاته المتكررة خلال الفترة السابقة.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن عدسات المصورين التقطت - فى وقت سابق - عدة صور للنجم العالمى ليوناردو دى كابريو وهو يحاول التخفى أثناء خروجه فى لندن، لتناول العشاء بنزهة غير رسمية، ارتدى فيها الحائز على جائزة الأوسكار والبالغ من العمر 48 عامًا كمامة سوداء، مع قبعة حاول بهما التخفى عن أنظار الجميع، وهو يخرج من مطعم Bocconcino مع حاشيته وسط الشائعات التى تلاحقه باستمرار حول دخول فى قصة حب جديدة وارتباط جديد من وقت لآخر.