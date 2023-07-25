شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين تمنح المايسترو هاني فرحات العضوية الفخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيىرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل، العضوية الفخرية للموسيقار والمايسترو هاني فرحات، تقديرا لخدماته الجليلة التي قدمها للارتقاء بالذوق العام في مصر.

أوضحت الجمعية في بيان لها أن منح العضوية الشرفية لـ هاني فرحات جاء "منح العضوية الشرفية هو تقدير رفيع المستوى تمنحه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، للشخصيات الهامة التي قدمت خدمات جليلة لها ولأهدافها وأولها الارتقاء بالذوق العام في مصر" ونوهت الجمعية في بيانها على أن فرحات كان نموذجا مشرفا للموسيقى والفن المصري "قد كنتم نموذجا مشرفا لموسيقار ومايسترو مصري إرتقي بالشكل الموسيقي للأغنية وحافظ على هويتها دون تفريط»

كما قامت الجمعية بتكريم الموسيقار هاني فرحات، وتسلم درع التكريم من الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، وبحضور الشاعر فوزي إبراهيم الأمين العام للجمعية، وعمر الجبيلي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشاعر الكبير مصطفى مرسي، والملحن الكبير حسن أش أش، والموسيقار ماجد عرابي أمين صندوق الجمعية .

ومن جهته أكد الموسيقار هاني فرحات اعتزازه بتكريم الجمعية لأنها من أعرق المؤسسات الفنية ويعتبره الأهم من حياته، ومن أساتذة وزملاء يعتز بهم.