شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تتلقى عزاء والدها بمسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل الفنانة مى كساب وزوجها أوكا في تلقي عزاء والدها بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة وسط حضور بعض نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، منهم لقاء سويدان وهبة عبد الحكيم وهبة مجدى ومها نصار وادوارد والشاعر محمد البوغه واحمد فتحى وأميرة العايدى وأحمد عبد الله وكريم مغاورى ومصطفى رؤوف وسامي مغاورى .

والجدير بالذكر أن والد مى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته بعد صلاة ظهر يوم الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان والد الفنانة مى كساب قد تعرض لأزمة صحية وخضع لإجراء عملية.

وفى سياق مختلف، حققت الفنانة مى كساب نجاحاً فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.