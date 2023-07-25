شكرا لقرائتكم خبر عن الدى جى النرويجى كايجو يحيى حفلا فى الأهرامات 28 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى "الدى جى" النرويجى كايجو حفلًا تحت سفح الأهرامات ويصاحبه مجموعة من نجوم الموسيقى الإلكترونية وهم تييستو، كونجس، وفرانك واكر.

الحفل ضمن مهرجان "بالم تري" الموسيقى الذى أحياه Kygo بمختلف دول العالم، وهذه المرة يحيه النجم للشرق الأوسط لأول مرة.

مدة المهرجان الموسيقى 4 أيام ويدور من الخميس 26 أكتوبر إلى الأحد 29 أكتوبر، وسيكون الحدث الأساسى يوم السبت 28 أكتوبر بمنطقة أهرامات الجيزة.

ومن المقرر أن تقام الحفلات بمناطق مختلفة فى مصر على أن يكون الحفل الأكبر هو الذى يقام يوم السبت فى الأهرامات وسيجمع كلا من Kygo وTiesto وفرانك واكر وKungs.

وروج النجم النرويجى للحفل عبر إنستجرام، إذ كتب: "أتشوق لقضاء 4 أيام فى الصحراء وإحياء حفل لأول مرة فى مصر بمنطقة الأهرامات".