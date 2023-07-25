حمادة هلال وأشرف زكى ورامى صبرى فى عزاء والد مى كساب

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على مشاركه الفنانة مى كساب في أحزانها بسب فقدانها والدها والوقوف بجانبها أثناء العزاء المقام الآن بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، ومنهم حمادة هلال وأشرف زكي ورامي صبرى، والموزع أحمد عادل وأحمد رزق، كما حرص على الحضور من بداية العزاء لقاء سويدان وهبة عبد الحكيم وهبة مجدى ومها نصار وإدوارد، والشاعر محمد البوغة وأميرة العايدى وأحمد عبد الله وكريم مغاورى ومصطفى رؤوف وسامي مغاورى.

جدير بالذكر أن والد مى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته بعد صلاة ظهر يوم الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وكان والد الفنانة مى كساب قد تعرض لأزمة صحية وخضع لإجراء عملية.

وفى سياق مختلف، حققت الفنانة مى كساب نجاحاً فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.