شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمي لفيلم "خمس جولات" والعرض 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خمس جولات" البوستر الرسمي استعدادًا لعرضه 16 أغسطس المقبل، وظهر في البوستر النجم ماجد المصري وهو يحتضن الأبطال آدم شرقاوي ونور النبوي، وداليا شوقي، ومن اليمين تظهر المطربة عايدة الأيوبي، واليسار مطرب الراب أرسينك.

وكانت الشركة المنتجة طرحت البوستر والإعلان التشويقي الأول منذ أشهر، استعدادًا لطرحه في عيد الفطر الماضي، إلا أنها استقرت على عرضه في الإجازة الصيفية الحالية، نظرًا لمناسبة الفيلم مع شريحة الشباب المهتم برياضة MMA والراب.

ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مطربى الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.