شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يشاركون مي كساب فى عزاء والدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء والد الفنانة مي كساب، في مقدمتهم النجمة ميرفت أمين، وريهام عبد الغفور وشيكو ومى فاروق وريهام عبد الحكيم وصلاح عبد الله وإيهاب فهمي، وحمزة العيلي ومحمد صلاح والمخرج أحمد البدرى والموزع أحمد عادل وأورتيجا، وباسم منير وأمينة، ونضال الشافعي ومنة فضالى وأحمد زاهر وإيمان العاصي وأحمد فهيم وشيكو وعصام السقا، وعماد صفوت ومصطفى جاد وسيمون وإيهاب فهمي ومجدى بدر وطارق النهرى، والكاتب أيمن سلامة، وحضر أيضا كل من حمادة هلال وأشرف زكى ورامي صبرى.

كما حرص على الحضور من بداية العزاء لقاء سويدان وهبة عبد الحكيم وهبة مجدى ومها نصار وإدوارد والشاعر محمد البوغة، وأحمد فتحى وأميرة العايدى وأحمد عبد الله وكريم مغاورى، ومصطفى رؤؤف وسامي مغاورى.

جدير بالذكر أن والد مى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته بعد صلاة ظهر يوم الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وكان والد الفنانة مى كساب قد تعرض لأزمة صحية وخضع لإجراء عملية.

وفى سياق مختلف، حققت الفنانة مى كساب نجاحاً فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



عزاء والد مى كساب (1)



عزاء والد مى كساب (2)



عزاء والد مى كساب (3)



عزاء والد مى كساب (4)



عزاء والد مى كساب (5)



عزاء والد مى كساب (6)



عزاء والد مى كساب (7)



عزاء والد مى كساب (8)



عزاء والد مى كساب (9)



عزاء والد مى كساب (10)



عزاء والد مى كساب (11)



عزاء والد مى كساب (12)



عزاء والد مى كساب (13)



عزاء والد مى كساب (14)



عزاء والد مى كساب (15)



عزاء والد مى كساب (16)



عزاء والد مى كساب (17)



عزاء والد مى كساب (18)



عزاء والد مى كساب (19)



عزاء والد مى كساب (20)



عزاء والد مى كساب (21)



عزاء والد مى كساب (22)



عزاء والد مى كساب (23)



عزاء والد مى كساب (24)



عزاء والد مى كساب (25)



عزاء والد مى كساب (26)



عزاء والد مى كساب (27)



عزاء والد مى كساب (28)



عزاء والد مى كساب (29)



عزاء والد مى كساب (30)



عزاء والد مى كساب (31)



عزاء والد مى كساب (32)



عزاء والد مى كساب (33)



عزاء والد مى كساب (34)



عزاء والد مى كساب (35)



عزاء والد مى كساب (36)



عزاء والد مى كساب (37)



عزاء والد مى كساب (38)



عزاء والد مى كساب (39)



عزاء والد مى كساب (40)



عزاء والد مى كساب (41)



عزاء والد مى كساب (42)



عزاء والد مى كساب (43)



عزاء والد مى كساب (44)



عزاء والد مى كساب (45)



الاعلامى محمد الغيطى يشارك فى عزاء والد مى كساب



الفنان احمد امين يشارك فى عزاء والد مى كساب بمسجد المشير (1)



الفنان احمد امين يشارك فى عزاء والد مى كساب بمسجد المشير (2)



الفنان احمد امين يشارك فى عزاء والد مى كساب بمسجد المشير (3)



الفنان احمد امين يشارك فى عزاء والد مى كساب (1)



الفنان احمد امين يشارك فى عزاء والد مى كساب (2)



الفنان احمد فتحى بعزاء والد مى مساب (1)



الفنان احمد فتحى بعزاء والد مى مساب (2)



الفنانه ايمى بعزاء والد مى كساب



الفنانه لقاء سويدان تشارك فى عزاء والد مى كساب (1)



الفنانه لقاء سويدان تشارك فى عزاء والد مى كساب (2)



الفنانه مى كساب تتلقى العزاء فى والدها بمسجد المشير (1)



الفنانه مى كساب تتلقى العزاء فى والدها بمسجد المشير (2)



الفنانه مى كساب تتلقى العزاء فى والدها بمسجد المشير (3)



الفنانه ميرفت امين فى عزاء والد مى كساب (1)



الفنانه ميرفت امين فى عزاء والد مى كساب (2)



الفنانه ميرفت امين فى عزاء والد مى كساب (3)



الفنانه ميرفت امين فى عزاء والد مى كساب (4)



المطرب اوكا فى عزاء ةالد زوجته الفنانه مى مكساب (1)



المطرب اوكا فى عزاء ةالد زوجته الفنانه مى مكساب (2)



عزاء والد الفنانة مى كساب (3)



عزاء والد الفنانة مى كساب (5)



عزاء والد الفنانة مى كساب (11)



عزاء والد الفنانة مى كساب (12)



عزاء والد الفنانة مى كساب (13)



عزاء والد الفنانة مى كساب (14)



عزاء والد الفنانة مى كساب (15)



عزاء والد الفنانة مى كساب (16)



عزاء والد الفنانة مى كساب (17)



عزاء والد الفنانة مى كساب (23)



عزاء والد الفنانة مى كساب (24)



عزاء والد الفنانة مى كساب (25)



عزاء والد الفنانة مى كساب (30)



مى كساب وزوجها فى عزاء والدها بمسجد المشير (1)