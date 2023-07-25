في ذكرى وفاته.. صورة نادرة للفيشاوي بعمر 21 عامًا.. شكله مختلف تمامًا لن تستطيع التعرّف عليه بسهولة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 11:48 مساءً - مع حلول الذكرى الرابعة لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي، اليوم الثلاثاء، إذ رحل في مثل هذا اليوم 25 يوليو عام 2019، نكشف عن صورة نادرة للنجم الراحل في بداية حياته الفنية .

ظهر فاروق الفيشاوي في الصورة برفقة زوجته الفنانة سمية الألفي، وكشفت الصورة عن علاقة الحب الكبيرة بينهما، فظهر الثنائي أمام المرآة وكان يصفف شعرها بطريقة ناعمة.

الفيشاوي مع سمية الألفي في صورة نادرة

وتذكرنا تلك الصور بقصة حب الفيشاوي وسمية الألفي التي بدأت منذ عام 1974 وحتى وفاته عام 2019، خاصة وأنها كانت واحدة من قصص الحب الشهيرة في الوسط الفني رغم الانفصال والأزمات التي مر بها الثنائي طوال حياتهما.

صورة نادرة للفيشاوي وسمية الألفي في بداية زواجهما عام 1974

الجدير بالذكر أن فاروق الفيشاوي رحل عن الحياة بعد رحلة مع المرض استمرت لأكثر من عام تقريبا، ورغم انفصاله عن سمية الألفي لكنه كانت ترافقه خلال هذه الفترة وقدمت له الكثير من الدعم حتى يتجاوز هذه الأزمة.

مشوار فاروق الفيشاوي

ولد الفنان فاروق الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في مصر في 5 فبراير/شباط عام 1952 وبعد حصوله على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث حصل على البكالوريوس.

وبدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة في عدة مسلسلات ثم كانت انطلاقته الكبيرة عام 1980 عندما شارك في مسلسل “أبنائي الأعزاء شكرا” من إخراج محمد فاضل.

تزوج فاروق الفيشاوي 3 مرات معلنة إحداها من خارج الوسط الفني أما الزيجتان الأخريان من الوسط الفني إحداهما من ​سمية الألفي​ التي أنجب منها نجله الممثل المعروف ​أحمد الفيشاوي​ وانتهى زواجهما بالانفصال.

وفاته المنية

وتوفي الممثل المصري فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح الخميس الموافق 25 يوليو عام 2019، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفيشاوي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك»، وقالت “ننعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل”.

وكان الفيشاوي، 67 عامًا، قد صدم الجميع وأعلن بنفسه عن إصابته بمرض السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في اكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال الفيشاوى في كلمته، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

وتدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى، قبل يومين من وفاته، وكان آخر ظهور علني له في عزاء الممثل الراحل عزت أبوعوف الذي كان قد توفي بنفس الشهر في نفس العام.

أما آخر أعمال الفنان فاروق الفيشاوي فكان مشاركته في مسرحية الملك لير، مع النجم الكبير يحيى الفخراني.

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