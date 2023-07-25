منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها والجمهور مصدوم من الرقم.. لن تصدّقوا انها أصبحت بهذا العمر!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 11:48 مساءً - وجهت الفنانة المصرية منة شلبي رسالة شكر إلى جمهورها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الموافق اليوم الثلاثاء 25 يوليو.

وكتبت منة شلبي في تدوينة لها عبر “تويتر“: “شكرا لكل شخص خد من وقته دقيقه يقول لي كل سنه وأنا طيبه وانتوا احلى واطيب وتمنياتي ليكوا باضعاف ما تتمنوا لي اللهم في هذه السنه اكتب لي الخير واصرف عني الشر واللي بيحبني بحبه واكتر، شكرا يا حبايب قلبي من جوة”.

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها

واحتفلت بالأمس الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها الـ41، وحرص عدد كبير من جمهورها على تقديم التهنئة لها.

مشوار منة شلبي

يذكر أن منة شلبي ابنة الفنانة والراقصة زيزي مصطفى قدمت خلال مشوارها الفني حتى الآن 38 فيلما و17 عملا تليفزيونيا، اشتهرت بجرأتها منذ نعومة أظفارها وظلت معها تلك الصفة فى جيمع أعمالها الفنية سواء بالسينما أو التليفزيون وحتى أثناء تصريحاتها وحواراتها الصحفية.. وبجانب جرأتها لقبها البعض بـ“الدراما كوين” نظرًا لعدم خلو أعمالها من البكاء والاداء الدرامي حتى فى الأعمال الكوميدية.

عرفها الجمهور للمرة الأولى بفيلم الساحر مع الفنان محمود عبد العزيز، ثم قدمت سيلا من الأعمال الهامة فى أوائل الألفينيات ولعل أبرزها؛ أحلى الأوقات، بحب السيما، الحياة منتهى اللذة، بنات وسط البلد، ويجا، فى محطة مصر، آسف على الإزعاج، كدة رضا، عن العشق والهوى، أنت عمري وغيرها الكثير.

شخصيات صنعت اسمها

أما عن الشخصيات التى جسدتها منة شلبي وساهمت بشكل كبير فى نجوميتها نجد فيلم “هى فوضي” مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين الذى يعتبر علامة فارقة فى مسيرتها الفنية، وجسدت به شخصية فتاة تسمى “نور” يحبها الأمنجي “حاتم”، والذي جسد دوره الفنان الراحل خالد صالح، والذي كان عاشقا لـ نور ولكنها كانت ترفض الارتباط بها فقرر أن يغتصبها مما أشعل الحرك الجماهيري عليه وجعل أبناء منطقتها يقتله أمام القسم.

كما من العلامات الفارقة أيضا حين سافرت منة شلبي لمهرجان بفضل المخرج الكبير يسري نصر الله الذي اختارها كبطلة فى فيلم “الماء والحضرة والوجه الحسن”. كما عملت منة شلبي مع المخرجة هالة خليل وقدمت أجمل أدوارها فى فيلم أحلى الأوقات، حيث جسدت شخصية “ضحى” وهى الفتاة التى تحمل فى روحها الكثير من الأحلام وتظن فى نفسها ما ليس فيها، إذ تشعر طوال مشاهد الفيلم أنها تُراقب وأن العدسات تحوم من حولها يمينا ويسارا وكأنها نجمة سينمائية، وتظن فى نفسها أن لديها مهارات تمثيلية جبارة كالفنانة سعاد حسني.

إلا أن هذا كله لا وجود له، حين تُسمح لها الفرصة فى إجراء اختبار تمثيلي تجد نفسها “فاشلة” تماما وتجد أن ما تشعر به بشأن مراقبة الناس لها وتتبع الكاميرات نحوها أمرًا فى خيالاتها فقط فهى فتاة تعيش وتمضي دون أن يشعر بها أحدًا وحتى خطيبها فى الفيلم والذي جسد دوره الفنان أمير كرارة.

آخر أعمال منة شلبي

وشاركت منة شلبي في موسم دراما رمضان المنصرم، من خلال ” مسلسل تغيير جو“، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي اجتماعي، حيث تتعرض منة شلبي خلال الأحداث للعديد من الأزمات.

ومن خلاله جسدت منة شخصية “شريفة” مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير حياتها تماماً عندما تضطر للسفر إلى خالتها في لبنان لإتمام إجراءات بيع بيت العائلة. وتقع “شريفة” في ورطة غير متوقعة، وتتحول رحلتها القصيرة لبيروت إلى مغامرة غير معروف نهايتها ومليئة بالمفاجآت التي تؤثر فيها وتفتح أعينها على اختيارات حياتية مختلفة عما اعتادت عليه.

“تغيير جو” بطولة منة شلبي، إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، أحمد مالك، عصام عمر وغيرهم، والعمل من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف.

كما كان لمنة شلبي بصمة في أفلام موسم عيد الأضحى الماضي، من خلال “فيلم البعبع” الذي شاركت فيه كضيفة شرف.

وذلك في مشهد قراءة أمير كرارة رسالة من زوجته حيث تقرأ هي الرسالة التي من شأنها أن تقلب حياته طوال أحداث الفيلم.

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