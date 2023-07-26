شكرا لقرائتكم خبر عن عازف الجيتار وحيد ممدوح: أقدم شكل مختلف والموسيقى العربية قائمة على الزخارف والحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار وعازف الجيتار وحيد ممدوح، أحببت الآلة فى البداية وبدأت أدندن عليها، وأضطررت أقدم شكل مختلف حتى يدعونى الآخرين لتقديمه، كما استمعت لمدارس مختلفة حتى أتقدم فى هذا المجال.

وأضاف وحيد ممدوح خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، كنت فى اسبانيا بمحل جيتارات لاشترى جيتار فنظر إليا صاحب المحل وكأن شكلى لا يعجبه وقال لى :"إذهب إلى هناك لهذه الجيتارات هذا لا يناسبك".

وأوضح وحيد ممدوح، أن الموسيقى العربية قائمة على الزخارف والحليات، قدمت حفلات فى دار الأوبرا على الجيتار بشكل عربى، لافتا إلى أنه عمل مع عدد من النجوم منهم الهضبة عمرو دياب، وسأعمل على إعادة ورش الجيتار.