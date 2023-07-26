أصبحت بوزن طفلة.. أيتن عامر تصدم الجمهور بشكلها الجديد ونحافتها غير المسبوقة؛ لن تصدّق!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 12:54 صباحاً - نشرت الفنانة أيتن عامر، فيديو جديد من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).و ظهرت آيتن عامر من داخل المصعد بقوام ممشوق كشف عن حسارة وزن ملحوظه، مرتدية فستانا صيفيا بألوان متعددة،

أيتن عامر تفاجئ الجمهور بنحافتها

وقد اثارت نحالة الفنانة دهشة المتابعين ليتسائل أحد المتابعين قائلا: (إزاي بتتحكموا في الوزن يعني كنتي في مسلسل ابن الأصول تخينة دلوقتي خسيتي؟،) و قال آخر:(خسيتي زيادة عن اللزوم…)، و ردت آيتن عامر على التعليق كاتبة: (كنت لسه مخلفة ابني وزيادة الوزن طبيعية).

نظام غذائي

وكانت آيتن عامر قد أثارت الجدل العام 2018، بعد أن كشفت خضوعها لنظام غذائي صارم لخسارة الوزن، وذلك بعد أن وصل وزنها إلى 80 كيلوغرامًا عقب ولادة طفلها يوسف عز العرب.

ونشرت آيتن عبر” إنستجرام” صورة آنذاك تجمعها بطليقها أرفقتها بتعليق:” الصورة دي كانت زي النهارده من سنة، كنت وقتها 61 كيلو تقريبًا، وبما إني اليومين دول حوالي 80، لما شفتها حسّيت إني لازم أبدأ أرجع لوزني الطبيعي بقى عشان ميصحش كده!”.

وقالت أيتن إنها ستخضع لريجيم قاسٍ لمدة 3 أشهر، وستقوم بمشاركة متابعيها صورها لتظهر لهم النتيجة.

آيتن تتحدث عن فيلم مندوب مبيعات

ومن ناحية أخرى كشفت آيتن عامر عن مشاركتها في فيلم مندوب مبيعات، مؤكدة على أنها رفضت الفيلم فى بداية الأمر نظرا لارتباطها بأعمال أخرى فى القاهرة وكان تصوير الفيلم يتطلب السفر إلى دبي.

وتابعت آيتن خلال لقائها أن الشركة قامت بتأجيل التصوير لأسباب انتاجية وعندما قرروا العودة للتصوير مجددا، وتم عرض عليا الأمر مرة أخرى وافقت على الفور لكونها شخصية جديدة على.

وكشفت آيتن أنها تجسد فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تنشىء علاقة حب بينها وبين بيومي فؤاد، وتكون سببا فى تغير كبير فى شخصيته.

فيلم “ساعة إجابة”

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر “فيلم ساعة إجابة” الذي يعرض حاليا بالسينمات ضمن سباق أفلام عيد الفطر.

ويشارك في بطولة الفيلم: الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، ومن إخراج مصطفى أبوسيف.

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