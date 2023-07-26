أحمد فهمي يسخر من هنا الزاهد والجمهور مهاجمًا: «في راجل يقول كده على مراته قدام الناس؟»

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 12:54 صباحاً - تلق الفنان أحمد فهمي انتقادات واسعة خلال الساعات القليلة الماضية، من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك بعدما سخر من نبرة صوت زوجته الفنانة هنا الزاهد، في فيلم «مستر أكس»، مشبها إياها بـ: «شبه على الشريف».

انتقادات الجمهور لسخرية أحمد فهمي من زوجته

ونالت تصريحات أحمد فهمي عن زوجته هنا الزاهد غضبا وانتقادات شديدة واسعة من الجمهور، وجاءت تعليقات البعض كالتالي: «إيه المضحك إنك تتريق على مراتك؟».. «حد يتكلم كده على مراته قدام الناس؟».. «فنانة راقية وجميلة.. حقيقي خسارة».

بينما كتب آخرون: «فيه حد يقول على مراته كده حتى لو هزار؟»، «التنمر ما هو إلا هزار، هزار أبعاده النفسية والصحية خطيرة، لو الست مش هتستمد ثقتها في نفسها من جوزها يبقي على الله السلامة!».

أحمد فهمي: هنا «شكلها باربي بصوت على الشريف»

وقال «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب: هنا من الستات اللي بيكون شكلها حلو بس عارفة تقول «الإفيه» بوزنه مظبوط جدا، صايعة.

وأضاف أحمد فهمي: «بتتكلم زي الولاد بالظبط وهى بتقول الإفيه، وصوتها مش لايق على شكلها، بتلاقي باربي قدامك بصوت على الشريف».

فيلم “مستر إكس”

يشار أن فيلم مستر إكس الذي جمع بين الزاهد وأحمد فهمي تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضي بجميع دور العرض، وحصد إيرادات كبيرة في الأسبوع الأول من عرضه.

وتدور أحداث فيلم “مستر إكس” في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الزوج السابق أو الحبيب السابق لكل شخص، والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم إذ تحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات

أبطال فيلم “مستر إكس”

فيلم “مستر إكس” من بطولة النجوم: أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ..، وضيوف الشرف: أكرم حسني، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ويعد فيلم “مستر إكس” التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائي مسلسل “الواد سيد الشحات” في شهر رمضان 2019، الذي شارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود.

الخليج 365

الخليج 365