حمزة نمرة يفاجئ جمهوره بأغنيتين من ألبومه "رايق" فى الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح المطرب حمزة نمرة أغنيتين جديدتين من البوم "رايق"، حيث تحمل اسم الأغنية الأولى "اسكندرية" والثانية "غروب"، وذلك يوم الأربعاء المقبل على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان استطاع الفنان حمزة نمرة، الانضمام سريعًا بأغنيته الجديدة “رايق”، لقائمة الأكثر مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، في أقل من 24 ساعة من طرحها.

صناع أغنية رايق وكلماتها

حصلت أغنية رايق، على المركز الثالث في قائمة الاكثر مشاهدة، وحققت أكثر من ربع مليون مشاهدة، من كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة وأندريه مينا، توزيع: أندريه مينا، وتقول كلماتها:"مش فارق مين عليا ولا فارق مين معايا ولا فارق مين سابقني ولا فارق مين اللي ورايا كان صاحب ولّا عشرة كان أ صلي ولّا قِشرة كات أوضة ولا فيلّا كان شايب ولّا بصرة رايق رايق رايق رايق وتقيل وراسي وعايشلي دور مقاسي

رايق رايق رايق راصص الكراسي لحبايبي بس وناسي ولا بتعب في الغياب ولا بفرح بالمدد ولا بادخل في اكتئاب ولا بقلق م الحسد مش هفتح باب يدايق ولإن مزاجي رايق لا هشارك في المسابقة ولا عايز حتى اسابق باضحك على قد سنّي وسنّي يسمحلي أغني والخدمة الحلوة منكم لما تفكوكوا منّي كله عارف تمامه لا هنزّل أو هعلّي كله ياخد مقامه مايخدش زيادة نص ملّي رايق رايق رايق رايق وتقيل وراسي وعايشلي دور مقاسي

رايق رايق رايق راصص الكراسي لحبايبي بس وناسي وماليش ف أي شلة ولا فاضي لناس مملة ولا حد كاسر عيني ولا ماسك لحد ذلة جوي حلو ولايق قلت لكو مزاجي رايق فانا بقى خارج المنافسة على مهل مهلي سايق أصلي فهمت المعادلة إن مافيش للدنيا عدلة فعيشت الأيام بذوقي ما لبستش تاني بدلة قصتي ماشية بمزاجي وعرفت خلاص علاجي انتهى القلق كل شيء فرق حتى الجو جوه دماغي رايق رايق رايق رايق وتقيل وراسي وعايشلي دور مقاسي رايق رايق رايق راصص الكراسي لحبايبي بس وناسي".



موعد طرح ألبوم رايق حمزة نمرة صيف 2023

تعتبر أغنية “رايق”، أولى أغنيات ألبوم حمزة نمرة الصيفي الجديد لموسم 2023، والذي يحمل نفس الإسم، ليكون عنوانًا للمضامين الاجتماعية المختلفة التي يحملها الألبوم لمستمعيه، كما كتب حمزة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويرت”، قائلًا:"رايق قليل اوي اللي عرف يوصل للحالة دي.

وتابع" كل حاجة حوالينا بقت بتزود القلق.. تفتح موبايلك وتقلب في صور الناس وأخبارهم تحس إنك في سباق وكله سابقك و متأخر وفايتك كتير أوي.. لازم تجري عشان يادوب تحصلهم..لكن مهما جريت أو أنجزت برضه حاسس إنه مش كفاية، يمكن قدراتك وظروفك مش دايماً مساعداك. او يمكن مكتوبلك حاجة احسن"

واختتم حديثه “ أنا سميت الألبوم ده رايق عشان أنا فعلاً عايز أكون رايق، و عايز أبطل قلق.. ف لحظة كده وقفت وقلت لنفسي: ليه لازم أجري أصلاً! ومين قال إني في سباق.. مش فايتني كتير ولا حاجة.. خليني رايق.. رايق وتقيل وراسي.. أغنية رايق لكل واحد قرر يبطل جري و يمشي على مهله.. ويستمتع بالطريق معايا”.

تفاصيل ألبوم رايق حمزة نمرة صيف 2023

ألبوم رايق لـ حمزة نمرة يحتوي على 13 أغنية بانواع غنائية وموسيقية جديدة، ومقرر طرحه الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري، عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية الشهيرة.

طرح حمزة نمرة حديثًا ألبوم “نمرة لاونج”، الذي طرحه خلال ديسمبر 2022، والذي أعاد فيه تقديم أبرز أغانيه في مشواره الفنية، بتوزيع موسيقي جديد قدمه محمد علي، على طريقة التخت الشرقي، زاد عليها صورة بصرية ممتعة بطريقة "أنيميشن"، والتي جاء فيها لقطات مؤثرة من حقبة الثلاثينيات في مصر بدءً من شكل الفرقة الموسيقية ذات البدل البيضاء والـ"بيبيون"، مع التركيز على إبراز المعالم المصرية في ذلك الوقت، مثل : ميناء قناة السويس، قهوة جروبي الشهيرة.

حقبة الملك فاروق داخل بوتسر "حمزة لاونج"

جاء البوستر الرسمي للألبوم بطابع ملكي، إذ خرج نمرة إلى جمهوره بصورته على طابع بريد وقت حكم الملك فاروق، مع الحرص على ارتداء الأزياء المميزة لتلك الفترة، بجانب وضع "10 مليمات" لإضفاء الصورة الكاملة لتلك الفترة على البوستر، لإدخال المتلقي في حالة سمعية وبصرية متكاملة.

عدد أغاني الألبوم وموسيقى التخت الشرقي على أصولها

ضم الألبوم 8 أغاني وكليبات مصورة بالـ أنيميشن"، وهم"فاضي شوية، داري ياقلبي، طعم البعاد، استعيذوا، بلدي، فيه ناس، القصة، معلش"

تفاصيل ماوراء "نمرة لاونج":

قصد حمزة نمرة تلك الخطوة المهمة في تاريخة، لإعادة أحياء فكرة الألبوم الموسيقي في الأذهان، والحنين إلى الاستماع للتخت الشرقي الأصيل وسط التطورات التكنولوجيا السريعة في المجال الغنائي والموسيقى التي أخفت بعض الشيء الأصول العربية للموسيقى.

أعاد حمزة التوزيع الموسيقي لأشهر أغانيه "داري ياقلبي، فاضي شوية، فيه ناس"، ليأخذ نجاحها لمكان موسيقي بعيد يسافر بها المستمع لرحلة جديدة لأغنية سبق طرحها، وتكون الموسيقى الشرقية هي البطل الأساسي للأغنية بعيدًا عن المطرب.