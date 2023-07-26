خالد عبد الجليل رئيسا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي "بالإسكندرية السينمائي"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي والإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو ، تشكيل لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو لمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته هذا العام، في عامها العاشر .

ويرأس لجنة التحكيم السيناريست الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافه لشؤن السينما ، وعضوية السيناريست محمد الباسوسي والمخرج الكبير الدكتور خالد بهجت و سيبدأ عمل لجان التحكيم فور الانتهاء من تلقي السيناريوهات المشاركة في المسابقة.

ومن المعروف أن ممدوح الليثي كان من مؤسسي مهرجان الإسكندرية السينمائي وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو، وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية لدعم واكتشاف المواهب في مجال كتابه السيناريو، .

يذكر أن مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو تهدف لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب فى مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي في مصر.

وتقام في إطار فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، ويتم منح أفضل ثلاثة سيناريوهات جوائز مالية تسلم في حفل افتتاح المهرجان. خالد عبد الجليل رئيس لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي.