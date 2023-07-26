مشاهير الفن والإعلام في عزاء والد مي كساب .. صور

ياسر رشاد - القاهرة - حضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام عزاء والد الفنانة مى كساب، بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.

وكان أول الحاضرين مع الفنانة مي كساب زوجها الفنان الشعبي اوكا ومن النجوم النجمة ميرفت أمين، ولقاء سويدان وهبة عبد الحكيم وهبة مجدى ومها نصار وادوارد والشاعر محمد البوغه واحمد فتحى وأميرة العايدى وأحمد عبد الله وكريم مغاورى ومصطفى رؤوف وسامي مغاورى،والإعلامي محمد الغيطي والفنانة سيمون وأحمد أمين وعدد آخر من النجوم الفن والإعلام.

يذكر أن والد الفنانة مى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته بعد صلاة ظهر يوم الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان والد الفنانة مى كساب قد تعرض لأزمة صحية وخضع لإجراء عملية.

وفى سياق آخر، شاركت الفنانة مى كساب في شهر رمضان الماضى بمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.