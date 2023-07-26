شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصري.. ندوات للاحتفاء بالفنانين والكتاب والنقاد الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفي مهرجان المسرح المصري خلال دورته الـ 16 بكل الفنانين والكتاب والنقاد الذين رحلوا خلال الفترة من 1/7/2022 إلى 30/6/2023، وذلك من خلال ندوات تكريمية في المحور الفكري ضمن فعاليات المهرجان .

ومن الكتاب الراحلين الذين يحتفي بهم المهرجان : محمد أبو العلا السلاموني/ يسري الجندي/ جمال عبد المقصود، ومن النقاد والمترجمين الراحلون : د. كمال عيد/ د. محمد عناني/ السباعي السيد/ د. مصطفى سليم، ومن المسرحين الراحلين : رجاء حسين، هشام سليم، سامي فهمي، هشام الشربيني، كمال سليمان، سلوى محمود، شريفة فاضل ، لبنى محمود.

وتشكيل لجنة المحاور الفكرية والندوات من الدكتورعمرو دوارة (رئيسا)، وناصر العزبي (نائبا)، وعصام عبد الله ( عضوا )، ومحمد أبو العلا السلاموني (الغائب الحاضر والرمز والقدوة)، وخالد الطويلة (مقررا)، ورشا زيدان (مقررا)، جميع الفعاليات تنظم بقاعة سينما "مركز الإبداع" – ويوميا تبدأ من الساعة الواحدة حتى الثانية والنصف ظهرا، في حين تبدأ الجلسة الثانية: من الثالثة وحتى الرابعة والنصف عصرا.

المهرجان القومي للمسرح المصري، سينطلق يوم 29 يوليو بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.