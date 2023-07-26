شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يقدم واجب العزاء فى والد مي كساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان عصام السقا على تقديم واجب لعزاء في والد الفنانة مي كساب الذي أقيم بمسجد المشير بمنطقة القاهرة الجديدة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

وتعاون الثنائي عصام السقا ومى كساب في موسم رمضان الماضي في مسلسل جعفر العمدة الذي حقق نجاحا كبيرا، وكان من بطولة الفنان محمد رمضان وزينة ومنة فضالى وإيمان العاصي وآخرين ومن إخراج محمد سامي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء والد الفنانة مي كساب، في مقدمتهم النجمة ميرفت أمين، وريهام عبد الغفور وشيكو ومى فاروق وريهام عبد الحكيم وصلاح عبد الله وإيهاب فهمي، وحمزة العيلي ومحمد صلاح والمخرج أحمد البدرى والموزع أحمد عادل وأورتيجا، وباسم منير وأمينة، ونضال الشافعي ومنة فضالى وأحمد زاهر وإيمان العاصي وأحمد فهيم وشيكو وعصام السقا، وعماد صفوت ومصطفى جاد وسيمون وإيهاب فهمي ومجدى بدر وطارق النهرى، والكاتب أيمن سلامة، وحضر أيضا كل من حمادة هلال وأشرف زكى ورامي صبرى.

كما حرص على الحضور من بداية العزاء لقاء سويدان وهبة عبد الحكيم وهبة مجدى ومها نصار وإدوارد والشاعر محمد البوغة، وأحمد فتحى وأميرة العايدى وأحمد عبد الله وكريم مغاورى، ومصطفى رؤؤف وسامي مغاورى.

جدير بالذكر أن والد مى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته بعد صلاة ظهر يوم الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وكان والد الفنانة مى كساب قد تعرض لأزمة صحية وخضع لإجراء عملية.