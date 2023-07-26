شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان مجدى بدر عن دوره في "جعفر العمدة": صبرت كثيرا وكان لدي قناعة بكرم ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مجدي بدر، إنه صبر كثيرا وكان عنده قناعة أن الله سيكرمه، قبل دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، موضحا أنه منذ قراءة سيناريو المسلسل "محستش بدور بلال شامة، ولما قريت مرة تانية حسيت إنه كل المسلسل بيدور حول الشخصية دي، واستفزني في تالت قراءة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الممثلين أجروا "بروفات" قبل المسلسل، لافتا إلى أن في هذا العمل كل شيء كان يسير بطريقة منظمة، وهو أحد الأسباب الرئيسية.

وأوضح الفنان مجدى بدر، أن كل الممثلين في مسلسل "جعفر العمدة" كانوا متألقين، خاصة وأن السيناريو متاح من قبل التصوير، وهناك تحضير جيد جدا.