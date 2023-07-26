شكرا لقرائتكم خبر عن يسري نصر الله: إنتاج الأفلام فى الظروف الحالية "معجزة" ولدينا صناعة قادرة تكمل رغم الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج يسري نصرالله، إن تكريم المخرجين يؤكد أننا متمسكين بصناعة السينما وأهميتها، رغم الظروف اللي بتمر بيها.

وأضاف المخرج يسري نصرالله خلال حواره مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: أي فيلم بيتعمل في الظروف الحالية يعتبر معجزة، ووجود صناعة قادرة تكمل في كل الصعوبات، وليس لدي أي تحيز ضد أي فيلم، وفيه بعض الناس عايزة تفرض علينا النكد.

وتابع المخرج يسري نصرالله: لم نهزم في 1967 عشان كان فيه رقص وغناء في أفلامنا، وبعد السبعينات الست لم تصبح مهمة في الفيلم، وبقت ملحقة بالراجل.

وقال المخرج يسري نصرالله: المسلسلات حاليا أصبحت حرة أكثر من الأفلام في مسألة وجود النساء، وتكلفة التصوير بقت مخيفة وانبسطت جدا بعرض "منورة بأهلها" على منصة.

وتابع المخرج يسري نصرالله: من عمر ست سنين كنت عايز أبقى مخرج، وفيلم رحلة إلى منتصف الأرض خلاني أحب الإخراج.