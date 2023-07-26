شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Oppenheimer يحقق إيرادات تصل إلى 180 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Oppenheimer، إيرادات حول العالم وصلت إلى 180 مليون دولار أمريكي وهو من إنتاج شركة Universal تصل مدة الفيلم إلى 150دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، يضم النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك النجم العالمي جاك كويد.

كان أوبنهايمر، الملقب بـ "أبو القنبلة الذرية"، اشتهر بمساهمته في مشروع مانهاتن، حيث تم تنفيذ مشروع البحث والتطوير في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وأدى إلى إنشاء أول قنابل ذرية، والوحيدة المستخدمة حتى يومنا هذا في الصراع.

استخدمت هذه القنابل لاحقًا لتدمير هيروشيما وناجازاكي في اليابان، وقتلت مئات الآلاف من الناس ودمرت أرواحًا لا حصر لها بعد ذلك، على الرغم من أنه يعتقد أنها عجلت بنهاية الحرب.

يشارك مورفي في بطولة فيلم Oppenheimer، كل من فلورنس بوج وإميلي بلانت ومات ديمون وروبرت داوني جونيور وجوش هارتنيت وكيسي أفليك ورامي مالك وكينيث براناج.

وفى تقرير سابق لصحيفة فاريتي، قالت فيه، إنه من النادر أن تضخ الاستوديوهات التقليدية تسعة شخصيات في فيلم غير مستوحى من الألعاب الشعبية أو الروايات أو الكتب المصورة، حتى قبل أن يؤثر كوفيد 19 على المشهد السينمائي، ووصفت الفيلم بأنه مخاطرة كبيرة باهظة الثمن لتلك الأفلام التي لا تستند إلى أبطال خارقين ومشاهد خيال علمي، لتستبعد الصحيفة في تقريرها تصدر الفيلم شباك التذاكر وقت عرضه بغض النظر عن الصورة التي سيخرج بها الفيلم الذى يقوده أحد أفضل المخرجين في العالم.