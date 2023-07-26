لن تصدّق من هم الأبطال الحقيقين لـ مسلسل عائلة الحاج متولي.. هويتهم ستفاجئك!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 02:48 صباحاً - ارتبط الناس بمسلسل “عائلة الحاج متولي” وأبطاله، بداية من العملاق الراحل نور الشريف، وماجدة زكي وسمية الخشاب ومصطفى شعبان، وغادة عبدالرازق ولكن الكثيرون لا يعرفون من هم الترشيحات الأولية للمسلسل

في هذا التقرير تكشف لكم “الخليج 365” لكم عن الترشيحات الأولية لمسلسل “عائلة الحاج متولي”، وفقا لما أورده مؤلف المسلسل في كتابه “حياتي في التلفزيون” الصادر عن الهيئة العامة للكتاب.

محمود عبدالعزيز المرشح الأول لـ دور الحاج متولي

اتصل الفنان نور الشريف بصديقه السيناريست مصطفى محرم، الذي قدم معه من قبل مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، وحقق نجاح منقطع النظير، وكان نور الشريف يسأل محرم إذا كان لديه عمل يصلح لمسلسل تلفزيوني، فأخبره محرم بأن لديه في درج مكتبه عشر ورقات معالجة أولية لمسلسل درامي، فطلب مني أن أرسلها إليه”.

ويقول محرم إن المسلسل في ذهني كان فكرة لأن يقوم بها محمود عبد العزيز، وبرر ذلك الاختيار بأن عبد العزيز “دمه خفيف، والستاب بتحبه”، ولهذا سيتقبلون فكرة الرجل المزواج.

ماجدة زكي بدلا من عبلة كامل

ويحكي محرم عن بقية أبطال العمل، فيقول: “في دور الزوجة الثانية التي لعبتها ماجدة زكي، كانت الترشيحات بين عبلة كامل وماجدة زكي فاخترنا عبلة كامل لهذا الدور، لكنها كانت مشغولة فتم إسناد الدور لماجدة زكي، والتي قدمته بإجادة شديدة.

معالي زايد بدلا من غادة عبد الرازق

تم ترشيح الفنانة معالي زايد لدور الزوجة الثالثة، لأن معالي ملامحها مصرية، وقرأت معالي زايد 17 حلقة من العمل وسألت مصطفى محرم عما سيحدث في دراما المسلسل بعد ذلك، فقال لها محرم لا أعرف، فاعتذرت معالي عن الدور، لذلك تم إسناد الدور لغادة عبد الرازق.

وتحكي غادة عبد الرازق عن دور نعمة الله في مسلسل عائلة الحاج متولي، أنها رفضت المسلسل في البداية، وقالت لها شقيقتها : “لو عملتي الدور دا مش هتقوملك قومة تاني”، وفعلا ذهبت غادة للاعتذار عن الدور لكن نور الشريف اقنعها بالتوقيع على العقد.

سمية الخشاب بدلا من بثينة رشوان

تم إسناد دور الزوجة الرابعة للفنانة بثينة رشوان ولكنها لم تلتزم في حضور البروفات، وقال محرم:” حسينا إنها مش متحمسة، فصرفناها بالمعروف”.

ندى بسيوني اقتراح المنتج

يقول محرم في كتابه الشيق، أقترح المنتج المنفذ الفنانة ندى بسيوني، ويحكي محرم عن ندى بسيوني بالقول: “جاءتنا وكأنها سعاد حسني وابلغوني أنها اشترطت أن يكون أسمها بعد نور الشريف وأن دورها صغير لا يليق بمكانتها ولذلك لا بد أن أزيد في دورها حتى يتلاءم مع مكانتها الفنية التي بحثت عنها فلم أجدها.

وكان طلب مصطفى محرم من المنتج أن يتم استبدال ندى بسيوني بأي ممثلة آخرى، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم اسناد الدور للفنانة سمية الخشاب.

وصرحت ندى بسيوني بعد ذلك في أكثر من لقاء تلفزيوني، أن رفضها لشخصية مديحة (التي أدتها سمية الخشاب)، كان خطأ كبير.

زوجة المنتج تكسب

أما الزوجة الخامسة فكانت من نصيب ” مونيا ” زوجة المنتج وكان اتفاقي أنا والمخرج إذا ثبت أنها ممثلة ضعيفة فسوف تقوم بدور الصديقة، لكنها أثبتت جدارتها وأكملت المسلسل.

محمد نجاتي بدلا من مصطفى شعبان

كان المخرج الكبير محمد النقلي يريد أن يسند دور سعيد ابن الحاج متولي، إلى الممثل محمد نجاتي، وكان المؤلف مصطفى محرم يريد ترشيح مصطفى شعبان، لأنه عمل معه من قبل في فيلم “الشرف” وفيلم “فتاة من إسرائيل”، ووافق المخرج على ترشيحه في النهاية.

وعن سبب تأييد النقلي لقرار مصطفى محرم بترشيح مصطفى شعبان للدور، يقول محرم عندما تحدث المنتج ممدوح يوسف مع محمد نجاتي في التليفون، تحدث نجاتي وكأنه مارلون براندو وآل باتشينو، فصرخت فيه لينهي المكالمة.

مسلسل عائلة الحاج متولي من بطولة نور الشريف، وماجدة زكي، وسمية الخشاب، ومصطفى شعبان، وأحمد الدمرداش، ومن تأليف السيناريست مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلي.

الخليج 365

الخليج 365