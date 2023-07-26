ميريام فارس تستعرض رشاقتها بحركات مثيرة.. هل تقلد ياسمين صبري؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 02:48 صباحاً - استعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، رشاقتها بجموعة صور نشرتها في أحدث ظهور جريء لها وهي تمارس رياضة اليوغا على أحد الشواطئ.

وقد اعتبر بعض المعلقين، أن ميريام تحاول تقليد الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي اشتهرت بممارسة هذا النوع من الرياضة .

وكالعادة، منعت ميريام التعليقات على ألبوم صورها الأخير، الذي نشرته على حسابها في انستغرام. لكنّ الصفحات والحسابات تناقلت الصور على نطاقٍ واسع.

وكثيراً ما تثير الفنانة اللبنانية الجدل بإطلالاتها على السوشال ميديا. حيث يتهمها الجمهور بتعمد الظهور بشكلٍ جريء للفت الأنظار وتسليط الضوء عليها من وسائل الاعلام .