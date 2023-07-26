تطورات خطيرة في قضية المطربة بوسي.. وفاة طليقها بشكل مفاجئ وشقيقته تتهمها بقتله “تفاصيل”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 02:48 صباحاً - رحل عن عالمنا المنتج وليد فطين طليق المطربة بوسي، حسبما كشف صديقه المطرب حمزة الصغير، الذي أعرب عن حزنه الكبير وصدمته لوفاة الراحل، بعد أزمته الأخيرة مع طليقته المطربة بوسي، والخلافات الكثيرة التي نشبت بينهما أدت إلى دخوله السجن.

وفاة طليق المطربة بوسي

فكتب حمزة الصغير منشورًا، عبر حسابه الشخصي بـ “فيسبوك“، ينعى فيه الراحل وليد فطين، جاء فيه: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا فطين.. ويغفر لك.

وتحولت صفحة وليد فطين إلى دفتر عزاء، حيث نعاه عدد كبير من أصدقائه، الذين صُدموا بوفاته، فجاءت المنشورات على الصفحة كالتالي: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربنا يرحمك يا وليد ويغفر لك، ويسمحك، اتظلمت كتير، ربنا يجعل الظلم اللي أتظلمته في ميزان حسناتك، أنت في دار الحق.. إنا لله وإن إليه راجعون.

كما كتب شخص آخر منشورًا، جاء فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، أخي وصديقي الحبيب وليد فطين في ذمة الله.. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حنَّان يا منَّان يا واسع الغفران اللهم اغفر له، وارحمه وعافه واعفُ عنه، وتجاوز عن سيئاته وتقبل حسناته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

شقيقة طليق بوسي تتهمها بقتله!

من جانبها، اتهمت شقيقة المنتج الراحل، طليقته المطربة بوسي بقتل شقيقها، مبينة أن الراحل مات قهرا بسبب ما فعلته معه الفنانة، حيث أشارت إلى أن الأخيرة لفقت له تهمًا زورًا، من أجل الحصول على أمواله، هذا بجانب حبسها له، وفق ما نقلته “القاهرة 24”.

بوسي مع ابنها ووالده المنتج الراحل وليد فطين

وقالت شقيقة وليد فطين في أول تعليق لها بعد وفاة شقيقها “بوسي هي اللي موتته.. أخويا مماتش بـ كورونا هي السبب في تدميره، ربنا ينتقم منها حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حاولت كتير أبعدها عنه لكن معرفتش”.

كما أضافت “لو بوسي كانت أدت له حقه، من حق حفلة واحدة بتعملها كل سنة مرة، مكنش مقهور بسببها.. هي متعرفش ربنا، دي حتى ممشيتش في جنازة أبوها، حسبي الله ونعم الوكيل.. كله عند ربنا”.

أزمات قضائية

تأتي وفاة الراحل بعد تعرّضه لأزمات قضائية عدة مع طليقته بوسي بعد انفصالهما فنيًّا، إذ أوضح في فيديو نشره قبل عامين تقريبًا أن بوسي تمنعه من رؤية ابنهما “ياسين”.

وفي عام 2015، اتهم فطين بوسي بتحرير شيكات دون رصيد بقيمة 30 مليون جنيه، إذ أصدرت السلطات حكمًا بحبسها 9 سنوات.

كما حرَّر فطين بلاغًا في حق زوج بوسي الحالي مصفف الشعر هشام ربيع، اتهمه هو واثنين آخرين بالاستيلاء على إيصالات أمانة وشيكات بنكية تخصه، تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه مصري.

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