شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فنية فى حياة سيد عبد الكريم .. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان سيد عبد الكريم، حيث أنه من مواليد 26 يوليو والذى قدم عددا من الأعمال الفنية للدراما التليفزيونية التى تركت بصمة مع الجمهور، جعلته يحفر اسمه فى قلوب متابعى الدراما التليفزيونية على مدار عقود.

اسمه بالكامل السيد حلمى محمد عبد الكريم، ولد بمدينة الإسكندرية لأسرة متوسطة الدخل، التحق سيد عبد الكريم بمدرسة رياض باشا الابتدائية، وظهر عشقه للتمثيل مبكراً حينما شارك فى فريق التمثيل بالمدرسة.

سيد عبد الكريم أحد الممثلين الذين تخرجوا من كلية الزراعة مثل عادل إمام، وصلاح السعدنى، وجورج سيدهم، وسمير غانم، ويعتبر أحد أهم نجوم الدراما، وذلك لتركيزه فيها على مدار سنوات لعب فيها أدوار هامة من خلال مسلسلات مثل خالتى صفية والدير، وجمهورية زفتى، امرأة من زمن الحب، أميرة فى عابدين، على هامش السيرة، محمد رسول الله، لا يا ابنتى العزيزة، وغيرها" .

بدأ سيد عبد الكريم مشواره في الدراما بمسلسل "النصيب" وجسد شخصية "عربجي" توالت عليه الأعمال الفنية واحدا تلو الآخر، حيث برع في تجسيد أدوار "المعلم"، والرجل الشعبي البسيط الذي يتصرف بشهامة ويتمتع بشعبية بين أهل منطقته، ولعل أبرز أدواره "زينهم السماحى" الذى جسده في مسلسل "ليالى الحلمية" وكان من الشخصيات البارزة في العمل.

أصبح سيد عبد الكريم ضلعاً أساسياً في مسلسلات الكاتب أسامة أنور عكاشة حيث شارك في مسلسلات "ليالي الحلمية"، و"الشهد والدموع"، و"الرايا البيضا"، و"خالتي صفية والدير"، و"زيزنيا"، و"أهالينا"، إضافة إلى مشاركته في مسلسلات "العائلة"، و"ساكن قصادى"، و"التوأم"، و"السيرة العاشورية"، و"الضوء الشارد"، و"العائلة والناس"، و"الأصدقاء" وغيرها من الأعمال التليفزيونية.

ومن أعمال سيد عبد الكريم السينمائية أفلام "جدعان باب الشعرية"، و" خطة بعيدة المدى"، و"كتيبة الإعدام"، و"الجبلاوى"، و"المهاجر"، و"أيام السادات" و"كرسى في الكلوب" وغيرها، ورحل عن عالمنا يوم 31 مارس عام 2012 عن عمر ناهز الـ76 عاما