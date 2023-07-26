شكرا لقرائتكم خبر عن 23 عاما على عرض فيلم الناظر.. وقصة "إيفيه" تسبب فى إعادة مشهد 17 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 23 عاما على فيلم الناظر، حيث عرض في 26 يوليو 2000 حقق نجاحا جماهيرا كبيرا منذ عرضه فى دور السينما وحتى الآن عند عرضه تلفزيونيا، وما زال الجمهور يحب الشخصيات الـ 3 الأساسية التى قدمها علاء ولى الدين وهى الأب والأم والابن، والإتقان الذى أدى به الأدوار الثلاثة، وأيضا ظهور شخصية اللمبى التى لاقت نجاحات بعد ذلك، وانطلاقة النجم أحمد حلمى.

فيلم الناظر بطولة علاء ولى الدين، حسن حسنى، وهشام سليم، وبسمة، وأحمد حلمى، ومحمد سعد، وسليمان عيد، وسامى سرحان، وحجاج عبد العظيم، ويوسف عيد، ومحمد يوسف، وحنان الطويل وغيرهم من الممثلين، إخراج وتأليف شريف عرفة، سيناريو وحوار أحمد عبد الله.

وكشف المخرج مجدى الهوارى، في إحدى المرات عن كواليس تصوير فيلم "الناظر" وفى مشهد جمع الفنان حسن حسنى والفنان علاء ولى الدين والفنان أحمد حلمى والفنان محمد حيث قال أن المشهد تم إعادة تصويره أكثر من 17 مرة بسبب ضحكهم لمدة نص ساعة بسبب إيفيه للفنان حسن حسنى عندما قال "جرى إيه يا لمبى.. ما تلمب نفسك شوية"، وطلع منه بشكل عفوى وعلى الهوا فى التصوير، مما سيطرت عليهم هيسترية من الضحك ولم يستطيعوا التصوير إلا بعد مرور أكثر من نصف ساعة.

الفيلم هو العمل قبل الأخير لعلاء ولى الدين سينمائيا، حيث قدم بعدها فيلم "ابن عز" ولم يلق نفس نجاح الناظر، وتوفى أبان تصوير فيلم "عربى تعريفه"، حيث كان يشاركه البطولة حنان ترك وشريف منير وخيرية أحمد وتأليف حازم الحديدى.