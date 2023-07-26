شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. محمد خان يدخل قائمة الأفضل فى السينما المصرية بـ 5 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة المخرج الكبير محمد خان الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 26 يوليو عام 2016، ليترك وراءه عددا من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية، حيث تركت أفلامه أثرًا كبيرا في جمهوره، اذ اهتم في معظمها بالشارع المصري وما يدور فيه، وعلى الرقم من قلة عدد تلك الأفلام إلا أن بعضها دخل قائمة الأفضل في تاريخ السينما المصرية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأفلام التي قدمها ودخلت قائمة أفضل 100 فيلما في تاريخ السينما.

ضربة شمس

قدم محمد خان فيلم ضربة شمس عام 1978، وهو أول فيلم روائي يخرجه، من بطولة نور الشريف، نورا، ليلى فوزى، ولكنه حقق نجاحا كبيرا وقتها، وكانت بدايته الحقيقية في عالم الإخراج السينمائي.

موعد على العشاء"

ومن ضمن الأفلام الهامة في تاريخ محمد خان أيضا فيلم "موعد على العشاء" الذي قدمه عام 1981، وكان هو الآخر ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وشاركه في كتابته بشير الديك، وهو من بطولة أحمد زكى وسعاد حسني وحسين فهمي.

الحريف"

وفي عام 1983 أخرج فيلم الحريف للنجم عادل إمام والذي ابتعد فيه عن الكوميديا وظهر بشكل مختلف، وهو سيناريو بشير الديك، وشارك في بطولته أيضا فردوس عبد الحميد، عبد الله فرغلي، زيزي مصطفى، ودخل الفيلم قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية.

خرج ولم يعد

أما فيلم "خرج ولو يعد" قدمه محمد خان عام 1984، وحقق الفيلم وقتها نجاحا كبيرا كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات، وهو من بطولة يحيى الفخراني ، فريد شوقي، ليلى علوي، توفيق الدقن، عايدة عبد العزيز، كما نال عنه يحيى الفخرانى العديد من التكريمات.

زوجة رجل مهم

ومن الأفلام أيضا التي حققت نجاحا مبهرا وانضم لقائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، فيلم زوجة رجل مهم الذي أخرجه عام 1988، بطولة أحمد زكي، ميرفت أمين، زيزي مصطفى.