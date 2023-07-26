لاميتا فرنجية بالمايوه مع غطاء رأس!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 06:50 صباحاً - شاركت عارضة الأزياء والفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت لاميتا فرنجية في الفيديو بإطلالة جريئة ومثيرة، فقد إرتدت مايو باللون الذهبي، ووضعت نظارة شمسية على عينيها، وحملت في يدها حقيبة، وفي يدها كانت تحمل مجلة.

وإتخذت لاميتا فرنجية العديد من الوضعيات المختلفة في المقطع من الفيديو، وبدت فيها في غاية الجمال.

أحدثت صور لاميتا نوعاً من البلبلة بين المتابعين، بسبب إطلالتها بالمايوه وبغطاء رأس في نفس الوقت، وانقسم المتابعون بين معجبين بإطلالتها، وآخرين منتقدين لهذه الإطلالة.