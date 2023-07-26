هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ساحرة بالابيض!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 06:50 صباحاً - خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الانظار بعد مشاركتها متابعيها بإطلالة مميزة و بجمال رائع كعادتها، ما لاقى إعجاب الجمهور الذي أشاد بجمالها.

وشاركت هيفاء وهبي صوراً لها نشرتها عبر حسابها على انستغرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة حيث كانت ترتدي فستان طويل مصمم بطريقة مميزة باللون الأبيض ومفتوح من أعلى الساق.

وإختارت تسريحة تركت فيها شعرها منسدلاً على كتفيها مع تطبيق مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال التعليقات مشيدين بجمال هيفا ومأكدين على محبتهم لها.