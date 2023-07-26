شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مشاركا فى ورشة " السينوغرافيا " لعمرو عبد الله بمهرجان المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل ورشة " السينوغرافيا " التي يقدمها مهندس الديكور والسينوغراف د. عمرو عبد الله نشاطها بمهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وتستمر حتي نهاية الدورة السادسة عشرة بمشاركة " 60 " مشاركا من أصل ( 350 ) تقدموا طلبا للمشاركة .

بدأ المهندس عمرو عبد الله ورشته بتعريف السينوغرافيا قائلا : هو مصطلح استطاع أن يهرب من التعريف بزخم من المتناقضات الفنية والتقنية، وأكد علي وجود علاقة قوية جدا بين الإخراج المسرحي والسينوغرافيا لأن المخرج هو رب العمل المسرحي، وهو المسئول عن كل كبيرة وصغيرة في المسرح .

وأضاف الدكتور عمرو عبد الله خلال الورشة للمشاركين فيها: من أهم عناصر السينوغرافيا: الصوت، الموسيقا، الحركة، الجسد، الكلمة، الإضاءة، الألوان الأزياء، المكان، المتلقي، والصالة، وأكد المهندس عمرو عبدالله على إقامة ورشة مجمعة تجمع ما بين تخصصات مختلفة في المسرح وهي : " التمثيل، والإخراج المسرحي، وفن الإلقاء، والإدارة المسرحية، والسينوغرافيا "، فكل هذه التخصصات متصلة ببعضها البعض، وخلال الورشة قام المهندس عمرو عبد الله بعمل عرض مرئي" presentation" لبعض الديكورات المسرحية لتقديم شرح عملي للمشاركين .

تقدم ورشة " السينوغرافيا " بقاعة العلوم الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصري، ويشارك فيها ما يزيد على الـ (٦٠) متدربا من فئات عمرية مختلفة، يتعلمون فن السينوغرافيا، وتقدم مجانا ضمن فاعليات مهرجان المسرح المصري في دورته الـ 16

المهرجان القومي للمسرح المصري، سينطلق يوم 29 يوليو الجارى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.



ورشة السينوغرافيا بقيادة د. عمرو عبد الله (1)



ورشة السينوغرافيا بقيادة د. عمرو عبد الله (2)



ورشة السينوغرافيا بقيادة د. عمرو عبد الله (3)



ورشة السينوغرافيا بقيادة د. عمرو عبد الله (4)



ورشة السينوغرافيا بقيادة د. عمرو عبد الله (5)



ورشة السينوغرافيا بقيادة د. عمرو عبد الله (6)



ورشة السينوغرافيا بقيادة د. عمرو عبد الله (7)