شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء الجندي تحيى حفلاً غنائيًا بمهرجان الحمامات الدولي بتونس 6 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المغنية اللبنانية الشابة ولاء الجندي حفلا غنائيا في مهرجان الحمامات الدولي بتونس يوم 6 أغسطس، ويقود الحفل المايسترو التونسي محمد الأسود، ومهرجان الحمامات الدولى هذا العام يشهد مشاركة عربية ودولية، وقد بدأ المهرجان فعالياته يوم 8 يوليو الجارى ويستمر حتى 12 أغسطس.

يقدم خلال مهرجان الحمامات هذا العام حوالي 31 عرضًا فنيًا محليًا وعربيًا ودوليًا، ومن المشاركين النجم صابر الرباعي من تونس، ومروان خوري وولاء الجندي من لبنان، وعزيز مرقة من الأردن، وسامر محمد إسماعيل من سوريا، وزاهو من الجزائر ونورة منت سيمالي من موريتانيا.

ويبرز من الأسماء التونسية المشاركة هذا العام كلّ من آية دغنوج ومحمد الجبالي وعادل بندقة وحاتم دربال، كما يحضر الراب المحلي في هذه الدورة من خلال عرض الفنانين جنجون وكازو، ويشارك من بقية أنحاء العالم، كلّ من: سيمون مانينو من إيطاليا، وآربا جوندا من إسبانيا، وأوليفي لوران من بلجيكا، وإيبا أي من كوبا، وكيني غاريت من الولايات المتحدة الأميركية، وكوين أوميغا ورويال سولز من ترينداد، وفاتوماتا دياوارا من مالي.

جدير بالذكر أن ولاء الجندي مغنية لبنانية شابة، برزت بشكل كبير من خلال أعمالها الراقية والفن الأصيل والمميز الذي تقدمه وتعتبر نجمة غنائية واعدة عربيا وعالميا، وهي درست الموسيقى و تجيد العزف على العود كما تتميز بالغناء الشرقي، حيث بدأت في الغناء على المسرح في عمر الرابعة عشر، في برنامج هواة، وبرزت في برنامج The Voice واكتسب شهرة بعدما تأهلت للمرحلة الثالثة ضمن فريق الفنان التونسي صابر الرباعي، وقدمت فنا راقيا أصيلا .