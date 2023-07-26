شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن دكتور جامعى يتورط مع عصابة في "البطة الصفرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" طرح فيلمه الجديد "البطة الصفرا" في موسم صيف 2023 وتحديداً يوم 9 أغسطس المقبل، ويظهر توتا خلال أحداث الفيلم بشخصية دكتور جامعي منغلق علي نفسه يدعى "أحمد وفيق أحمد وفيق، لكنه يتورط بالسرقه والتعاون مع عصابه تسمى ب"البطة الصفرا" والتي تضم غادة عادل.



محمد عبد الرحمن

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصارويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".

ويشارك محمد عبد الرحمن توتا في فيلمين معروضين في السينمات حالياً الأول هو "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"بيت الروبى" الذى يظهر فيه كضيف شرف خلال 3 مشاهد مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

أما غادة عادل فنتظر طرح فيلم "مرعى البريمو" في موسم الصيف أيضاً حيث يعرض يوم 2 أغسطس المقبل، وتشارك غادة في بطولة الفيلم بجانب محمد هنيدي، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتجسد غادة خلال الأحداث شخصية زوجة محمد هنيدى.