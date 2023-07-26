شكرا لقرائتكم خبر عن سر اعتذار هنا الزاهد عن فيلم "الأستاذ" مع محمد إمام والمخرج شريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت النجمة هنا الزاهد عن فيلم "الأستاذ" مع النجم محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعدما كانت مرشحة لتقديم دور البطولة النسائية في الفيلم، وذلك بسبب تضارب مواعيد التصوير مع الأعمال الجديدة التي ترتبط هنا بتصويرها حالياً وخلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنها تستعد لبطولة مسلسل جديد بعنوان "إقامة جبرية" من 10 حلقات في نفس توقيت تصوير فيلم "الأستاذ".

وتواصل هنا الزاهد حالياً تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع هشام ماجد والذى تم استئنافه هذا الأسبوع بعد فترة من التوقف، والعمل تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

كما تستعد هنا لتصوير الجزء الثانى من فيلم قصة حب الذى يجمعها بـ أحمد حاتم وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، وذلك بعد 4 سنوات من عرض الجزء الأول الذى طرح عام 2019، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبولبن.

ويعرض لهنا الزاهد حالياً فيلم "مستر إكس" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، صبرى فواز، رانيا منصور، بيج رامى وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب