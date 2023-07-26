شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمان أنتجهما فاروق الفيشاوي حبا في السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض تجربة الإنتاج عدد كبير من نجوم التمثيل منهم علي سبيل المثال لا الحصر: فريد شوقي ومحمود ياسين ومحمد رياض وماجدة وسمير صبري ومديحة يسري ومحمد فوزي وعماد حمدي وشادية وسميرة أحمد ونور الشريف وأحمد زكي وغيرهم .

والفنان فاروق الفيشاوي كان محبا جدا للسينما، ولذلك كانت لديه رغبة في الإنتاج فأنتج تجربتين هما فيلم "مشوار عمر" عام 1986، وشاركته البطولة الفنانة مديحة كامل وسمية الألفي بالإضافة لممدوح عبد العليم ومحمد رضا وأحمد بدير وأحمد عبد الوارث والفيلم من إخراج محمد خان وتأليفه مع الكاتب رؤوف توفيق .

والفيلم يتناول مشوارعمر الذي يعيش معتمدًا على أموال والده الجواهرجي الثري، ويكلفه الأب بتوصيل حقيبة مجوهرات إلى أحد العملاء بمدينة طنطا، تتعطل سيارته الفاخرة في الطريق ويتعرض لحادث سرقة من سائق لوري وتابعه، ينقذه العامل عمر في محطة بنزين ريفية ويصحبه معه في رحلته، ويصيرا صديقين ويتقابلان مع بنت الليل نجاح ويستهويهم العبث ويشربون الخمر، ويتبعهم سائق اللوري طمعًا في السيارة والمجوهرات.

والفيلم الآخر هو فيلم "استغاثة من العالم الآخر" إنتاج عام 1985 وقام الفيشاوي بإنتاجه وبطولته وأخرجه محمد حسيب وقصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الرحمن، أما البطولة قام بها بوسي ومعالي زايد وشوقي شامخ وصبري عبد المنعم ورشوان توفيق وهالة صدقي ومدحت مرسي وهانمك محمد.

والفيلم يدور حول تهاني التي تتمتع بقدرة على الاتصال بأشخاص من العالم الآخر، وتحلم بالدكتور النفساني الراحل عدلي الذي يخبرها بوجود مفتاح آخر لخزانة منزله وعليها البحث عنه.

الفنان فاروق الفيشاوي رحل في فجر يوم الخميس 25 يوليو 2019، وتوفي عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وكان الفيشاوي يعالج في أحد المستشفيات في الجيزة، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة كبدية إثر توقف الكبد عن العمل، ولم تمض فترة طويلة على ذلك حتى أعلن عن وفاته.