وفاة نجمة “شاعر المليون” بجلطة بعد 3 ايام على وضعها مولودها

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 12:50 مساءً - توفيت الشاعرة العمانية هلالة الحمداني نجمة برنامج «شاعر المليون» في نسخته الثانية، صباح اليوم الأربعاء، بعد 3 أيام من ولادة طفلها.

وذكرت عائلة الحمداني أن هلالة توفيت إثر تعرضها للإصابة بجلطة بعد 3 أيام من وضع مولودها الجديد .

وكان أخر ما نشرته هلالة الحمداني عبر حسابها على سناب شات، بطاقة تهنئة من خالتها التي هنأتها بوضع مولودها الجديد قبل يومين فقط.

وجاء في البطاقة التي نشرتها هلالة الحمداني عبر سناب شات: “الغالية هلالة.. الحمد لله على السلامة، ألف مبروك المولود.. خالتك ليلى”.

وكانت هلالة الحمداني قد عرفت بمشاركتها في برنامج شاعر المليون النسخة الثانية، وحققت مراكز متقدمة في البرنامج، كما عرفت بحبها وتأثرها بوالدها الذي أجاد إلقاء الشعر.