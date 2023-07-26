معتز هشام: «ليه لأ» تجربة مهمة.. وتعلمت الكثير من نيللى كريم

ياسر رشاد - القاهرة - تكريم «الكاثوليكى» فخر وأتمنى أن أكون بقدر المسئولية

جذب الفنان الشاب معتز هشام الأنظار فى مسلسل «ليه لأ» الجزء الثالث، بشخصية ياسين الذى يعبر فيها عن مشاعر كل شاب يعانى من زواج والدته ولا يتقبل فكرة وجود زوج لها غير والده، وهى الشخصية التى حققت نجاحاً وأثبتت قدراته كممثل بعد نجاحه الكبير فى مسلسل «ممالك النار».

نجاح كبير حققه العمل، وحقق تريند خلال الأيام الماضية لما يتناوله من قضية مجتمعية مهمة، وهى فكرة حق الأم فى الزواج بعد طلاقها، وتقبل أفراد الأسرة لهذا الوضع.

حول تجسيد شخصية ياسين تحدث «معتز» قائلاً سعيد لردود الفعل التى حققها العمل، وأعتبر هذا الدور مرحلة مهمة جداً فى حياتى لعدة أسباب منها حجم النجاح الذى حققه، وحجم الدور أو مساحة الدور الذى أقدمه خلال أحداث المسلسل، وهذا الأمر جعلنى متحمساً طوال الوقت لمعرفة ومراقبة ردود فعل الناس، وهل سيحظى بقبول أم لا، إلى جانب الموضوع المهم للعمل وهو قصته الرئيسية التى تتواجد فى العديد من البيوت وداخل الأسر، وهو دخول الأم فى علاقة عاطفية أو تفكيرها فى الارتباط من رجل آخر عقب انفصالها عن زوجها الأول، وما تواجهه من مشاكل وصراعات أمام رغبتها فى تحقيق ما تريده.

وعن استعداده للشخصية قال: الشخصية واقعية، ولذلك كان التحضير لها بالخبرات المجتمعية بجانب السيناريو، واستغرقت فى تجهيز الشخصية نحو شهر بالتعاون مع المخرجة نادين خان، التى سعدت كثيراً بالتعاون معها، فهى رائعة ولديها العديد من المميزات أبرزها هو تعاملها بجدية مع الممثل أو الممثلة فى كل لحظة وفى كل مشهد، وهذا الأمر بالنسبة لى شىء جيد وأدخل السرور إلى قلبى، لأنه ساعدنى فى تقديم الشخصية بالشكل المناسب أمام المشاهدين على الشاشة، وكنت أذاكر معها السيناريو وأوجه لها كل الأسئلة لكى أفهم أبعاد الشخصية جيداً.

وعن تعاونه للمرة الأولى مع نيللى كريم قال: استفدت منها على المستوى الفنى والإنسانى بشكل كبير، حيث استمتعت جداً بالعمل معها، وكانت تتعامل معى ليس بصفتها النجمة نيللى كريم، ولكن تعاملها معى بمثابة الأخت مع أخيها، هذا إلى جانب النصائح التى كانت دائماً ما توجهها لى ومنها ما هو متعلق بالتمثيل ونصائح أخرى تتعلق بالحياة.

وعن أصعب المشاهد فى العمل قال: مشهد المشاجرة الذى تم عرضه فى الحلقة الثانية من المسلسل، مع النجمة نيللى كريم، حيث وجهت صفعة قوية لى على وجهى بسبب استخدامى لجمل وعبارات غير لائقة معها، كان أصعب المشاهد، وحقق ردود فعل قوية على صفحات السوشيال ميديا.

وعن متابعته لأجزاء العمل السابق، قال: بالطبع مسلسل ليه لأ من أنجح الأعمال الفنية، وأعجبنى أنه يناقش قضايا اجتماعية مختلفة وجريئة فى المجتمع بشخصيات مختلفة، وأرى أن التنوع فى اختيار الممثلين أمر جيد وناجح فى نفس الوقت، لأن أحداث المسلسل فى كل أجزائه ليس قائماً على التتابع، بل نجد فى كل جزء قصة وموضوعاً مختلفاً، لذلك فإن التغيير يخدم قصة المسلسل.

وعن آخر أعماله «سكر» قال بالفعل انتهينا من تصوير فيلم «سكر»، وكان من المفترض عرضه قريباً، ولكن لا أعرف سبب تأجيله، وهذا العمل استمتعت بالمشاركة فيه لأننى أتبع طريقة تمثيل جديدة خلاله لم أتبعها فى الأعمال التى قدمتها من قبل، وأقدم دور شخصية «طارق» وهو شخص تربى فى «ملجأ أطفال» ويعشق لعبة كرة القدم، وتربطه علاقة عاطفية بفتاة معه تدعى «سكر»، وفى نفس الوقت يواجه هو ومن معه العديد من المشاكل كون صاحبة «الملجأ» شخصية شريرة.

وعن فوزه بشهادة تقدير فى المركز الكاثوليكى، قال: هى شهادة أعتز بها كثيرا، وفخر كبير أن أحصل على جائزة من أقدم مركز سينمائى فى مصر، وسعيد أنها جاءت عن فيلم محبب لقلبى، وأتمنى أن أقدم العديد من الأعمال التى تؤهلنى للفوز بمثل هذه التكريمات القيمة.