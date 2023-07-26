بعد نيقولا معوض .. قصص 7 نجوم تعرضوا للتحرش

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان نيقولا معوض خلال ظهوره مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks، تفاصيل تعرضه للتحرش عندما كان يبلغ من العمر 11 سنة ، قائلا: "التجربة كانت سيئة وكسرتني، وساهمت في إني أكون ولد انطوائي، واستمر التحرش سنوات ،إذ أصبح التحرش ينتشر في العديد من المجتمعات العربية والغربية،وتعرض الكثير من المشاهير إلي للتحرش من خلال المضايقات والمعاكسات، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الخليج 365 تفاصيل تعرض بعض الفنانين الرجال للتحرش.

تامر حسني

قال الفنان تامر حسني خلال لقاء تلفزيوني إنه تعرض للتحرش من قبل بعض المعجبات مرارًا وتكرارًا، وكان أصعب هذه المواقف، عندما تحرشت به إحدى السيدات التي قامت باحتضانه وتقبيله بشكل غريب ومريب، أثناء إحيائه حفل زفاف في أحد الفنادق الكبرى، وأصيب بالصدمة من تصرفها المخجل، والذي تعامل معه بحذر شديد.

عمرو يوسف

كشف الفنان عمرو يوسف عن تعرضه للتحرش عدة مرات من قبل بعض السيدات، وذلك خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “المتاهة” مع الإعلامية “وفاء الكيلاني” في فبراير من العام الماضي.

وأوضح أنه كان يقابل الأمر بالضحك، وجاء هذا التصريح من عمرو يوسف عقب اتهامه بالتحرش الجنسي في أحد الإعلانات التجارية، ووصف هذا الاتهام بـ”هبل وتفاهة”.

عباس أبو الحسن

وكشف أيضا الفنان عباس أبو الحسن، عن تعرضه للتحرش الجنسي من قبل طبيب أسنان مصري مشهور، تم إلقاء القبض عليه مؤخرًا، وجاري التحقيق معه، بسبب التهم العديدة الموجهة له.

حسين فهمي

اما النجم حسين فهمي في حواره، ببرنامج “أنا وأنا” مع الإعلامية “سمر يسري” ، تحدث عن تحرش الفتيات به عدة مرات، وقال: “مرة دخلت أسانسير لوحدي مع مجموعة بنات واتحرشوا بيا ومارضيوش يسيبوني، فطلبت الأمن لأن ماكنش قدامي حل غير كده”.

عزت أبو عوف

وكشف الفنان الراحل عزت أبو عوف في حور سابق له ببرنامج “100 سؤال” مع الإعلامية “راغدة شلهوب”، عن تعرضه للتحرش الجنسي عدة مرات قائلا :"في مرة واحدة احترشت بيا داخل الأسانسير في فندق الشيراتون .. واحدة هجمت عليا فبقولها يا هانم كده مش كويس.. قالتلي أنا عايزاك وحضنتني.. فجريت أنا وبنتي”.

واستكمل عوف حديثه قائلًا: “تعرفت على سيدة زي القمر، وقالت لي إنت عاجبني فقلت لها ما يفهم منه إنه مش كل الطير اللي يتاكل لحمه، فقالت لي أنا مهمة جدا، أنا زوجة رئيس المخابرات الحربية في هذا البلد، وممكن أسجنك في ثانية لو ماسمعتش كلامي، وطبعا أنا خفت وهربت منها، وفي يوم عدت لغرفتي بالفندق وعندما دخلت غرفتي وجدت دما في الحمام ووجدتها في السرير وقد قطعت شرايينها، فجريت إلى الله يرحمه محمود الكيلاني صديقي في فرقة الفور إم، وأحضرنا طبيبًا ومرت الأمور على خير الحمد لله”.

آسر ياسين

وحكى الفنان آسر ياسين عن واقعة تعرضه للتحرش من إحدى الفتيات، وذلك أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج “لايف من الدوبلكس”، وأوضح “آسر” أنه تعرض لتحرش لفظي، قائلًا: “واحدة قالتلي إنت خطيئة ماشية على الأرض، فصقفت لها لأنها استطاعت أن تفاجئني بكلامها”.

حمادة الليثي

كما كشف المطرب الشعبي “حمادة الليثي” تفاصيل تعرضه للتحرش به أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج “نفسنة”، وقال “الليثي”: “واقف بغني والدنيا جميلة وباقول للناس اللي بيحب ربنا يرفع إيده لفوق، ولاقيت واحدة قد الباب في الطول، وحياة المصحف تخوف، قامت من نص المكان أنا مش مستوعب أنا قولت أكتر حاجة ترقص تسلم عليا، بس لقيت نفسي بتباس”، موضحًا أن زوجته كانت موجودة بالحفل.