شوقي حجاب.. فلكلوري تغنى بكلماته محمد منير وعمرو دياب

ياسر رشاد - القاهرة - فقد الوسط الفني والأدبي، صباح اليوم، الشاعر الكبير شوقي حجاب، الذي يُعد من أهم قامات الكلمة في الوطن العربي، وضع بصماته في عدد ضخم من الأعمال الغنائية، وأبدع في عالم الأطفال مع "سكر وبنجر" و"كوكي كاك" وأغنية "الكتكوت والبيضة" من فيلم "العاشقة" وكلمات أغاني مسلسل "نادي الأصدقاء، كما خاض تجربة الإخراج فى مسلسل الكرتون "تونة ننة".

كلمات شوقي حجاب بصوت محمد منير وعمرو دياب

سافر شوقي حجاب بكلماته لموضوعات غنائية متنوعة أبرزها الفلكلور الشعبي والأطفال، وكان أهم من تغنى بكلماته “الكينج محمد منير ولهضبة عمرو دياب”.

غنى محمد منير بـ “شبك”، التي جاءت ضمن ألبوم بريء عام 1986، وتقول كلماتها “هيلا هيلا هيلا صلى عن النبى صلى خللى ضلك فى ضلى عللى شبك مدلى دللى سكر يحلى حلى حلى قلوعك ياللى الريح فى طوعك شاللى قلبى فى ضلوعك طلى ياشمس هلى حنى ياشمس منى حنى زغليلى منى بنى ياعيون وننى غنى راح تتعدلى شبك شبك حبيبى شابك من دابديبى شبك ياجالاليبى شابك وانا ونصيبى خلى له خال يخلى خال لى عسل يحلى خلى له خال يخلى خال لى سكر يحلى خلى لما انشغلى خلى الله يخلى ”.

وقدم لـ عمرو دياب 3 أغاني في بداية مشواره الغنائي وهم “بتغني لمني، ياخلي، مصرية”، وأخذت لون الفلكلور الشعبي مثلما قدمه مع منير

كانت الأغاني الثلاث” ضمن ألبوم “غني من قلبك” عام 1984 ، وتقول كلماتها" بتغني لمين ولمين، ولمين بتغني لمين يا حمام

بتغني لمين يا حمام

بتغني لمين ولمين، ولمين بتغني لمين يا حمام

بتغني لمين يا حمام

الإثنين أحبة جوة الجنينة، والنسمة ذايبة والروح سفينة

ورد المحبة أهو هل وطل، ع البني أدمين يا سلام

بتغني لمين ولمين، ولمين بتغني لمين يا حمام

بتغني لمين يا حمام

بتغني للي بيقول يا هادي، يا كتفي شيل لي أرزاق ولادي

خلي توكالك ع الفتاح وأرزق يا معين يا سلام

بتغني لمين ولمين، ولمين بتغني لمين يا حمام

بتغني لمين يا حمام

لعروسة فلة وعريسها ظلة، والصحبة شلة بالفرحة هلة

والنور زهور وفرش محطوط، وعقود يا سمين يا سلام

بتغني لمين ولمين، ولمين بتغني لمين يا حمام

بتغني لمين يا حمام

يا حمام يا بني للشمس غني، للورد غني للأرض غني

وفي نني، نني العين يا وطن ويا مصريين يا سلام

بتغني لمين ولمين، ولمين بتغني لمين يا حمام

بتغني لمين يا حمام

بتغني لمين، ولمين، ولمين، بتغني لمين، ولمين، ولمين

بتغني لمين ولمين يا حمام للمصريين يا سلام

بتغني لمين، ولمين، ولمين بتغني لمين يا حمام





أما أغنية “ياخالي” جاءت كلماتها، كالآتي "اه على اللي في قلبي وعاللي في روحي منك انت يا خلي

نسمة هواك لما بتوصلي معرفش ايه اللي بيحصلي

يا وردي يا فلي يا شجري يا ضلي اه اه اه اه اه يا خلي

اول ما اشوفته يا روحي دابت جروحي وقولتله خلي

خليلي روحك في روحي وروح غني يا روحي وبلي

شمس الاصيل فتحت صحصح تفاه وجاني وقالي

وأغنية مصرية التي جاءت بوصف البنت المصرية بكلمات ناعمة وخجولة، كالآتي" مصرية بعيون مصرية خطوتها شابة وعصرية



الروح طرواة العصرية والقلب شمس الحنية



واصيلة زي الحرية وعيونها بتقول يا عينيا



مصرية اه مصرية اه مصرية اه مصرية



انتي الطفولة اللي في دمي واختي ساعات وساعات امي



وانت الحبيبة اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي



انتي الامل وانت الظاهرة وانت النهاردة عشان بكرة



وانتي العيون شمعة وسمرة وانتي الجمال وانتي التمرة



مطرح ما روحي تروح رايحة ريحة الحنان بتروح فايحة



تخضر روح روحي وتصحى وزهور حياتي تروح طارحة



خطوتها ثابتة وفرسية وهي شطي ومراسيي



الحلوة ماشية معدية شايلة الدهب والفضية



قلة ومية موردية والخد ضحكته وردية



بنت البلد يا طراوة العصر وعصير جمال الكون والعصر



هز القلوب واتشد يا خصر دي الحلوة مصرية ومن مصر

نبذة عن شوقي حجاب

وُلد شوقي حجاب في 7 أغسطس 1946 نشأ في بيئة ثقافية غنية بالأدب والثقافة بفضل والده الذي كان شاعرًا ومثقفًا، وأمه التي كانت تمتلك خيالًا خصبًا وتراثًا من الحكايات والأمثلة الشعبية.

تألق شوقي حجاب في مجال كتابة الشعر والأغاني والدراما التلفزيونية، وكان من أوائل الذين ابتكروا للأطفال في التليفزيون المصري. كتب العديد من الأغاني الجميلة للأطفال، وكانت له بصمة واضحة في المسرح والبرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال.

حصل شوقي حجاب على عدد من الجوائز الكبرى في الأدب على رأسها جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2021. وفي عام 2019، قام بإصدار مشروع شعري يحتوي على ديوانين بعنوان "مسدسات شوقي حجاب" في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والديوانين هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كان شوقي حجاب يكتب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي وأصبح من أوائل الشعراء الذين ابتكروا الشعر للأطفال على التلفزيون المصري. اشتهر بتجسيد شخصيتي "بقلظ" مع الفنانة الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية “كوكي كاك”.